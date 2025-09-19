Close Menu
Arte e cultura

NAPOLI, STORIA VIVA | Voci, visioni e racconti, un percorso dal mare alla collina 21 settembre – 26 ottobre

Napoli, Storia Viva
Voci, visioni e racconti, un percorso dal mare alla collina
21 settembre – 26 ottobre
Nove appuntamenti in quattro luoghi, per frammenti di storia e di genialità.
Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi
Villa Floridiana
Certosa di San Martino
Castel Sant’Elmo
Si chiama “Napoli, Storia Viva”, il progetto di valorizzazione museale attraverso lo spettacolo dal vivo della Direzione regionale Musei nazionali Campania, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile delle Arti Medioevali, gli Stati Teatrali e il centro di produzione teatrale Casa del Contemporaneo, finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Spettacoli e performance in luoghi culturali simbolo del Vomero come Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino, la Villa Floridiana, ai quali si aggiunge il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi nel quartiere costiero di Mergellina, per un percorso ideale che va dal mare sino alla collina.
Due le programmazioni integrate, che definiscono il calendario: una prima fase dal 21 al 28 settembre che parte dal Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, alla Villa Floridiana e alla Certosa di San Martino con quattro appuntamenti inseriti anche nelle Giornate Europee del Patrimonio.
Una seconda programmazione, tutta dedicata ai Musei nazionali del Vomero, chiuderà la manifestazione con quattro appuntamenti negli ultimi due week end di ottobre.
Si inizia, quindi, al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi, con un’anteprima il 21 settembre in occasione dell’anniversario della morte di Virgilio. L’autore Gian Maria Cervo e il regista Flavio Albanese propongono tre piecè sul tema della “magia dell’uovo”, che si rifanno alla leggenda dell’uovo di Virgilio, che legava il destino della città di Napoli alla sua integrità.
Qui la cartella stampa con il programma completo e approfondimenti sugli spettacoli: [https://res-1.cdn.office.net/assets/mail/file-icon/png/zip_16x16.png] NAPOLI STORIA VIVA 1_Cartella stampa.zip

