venerdì 19 Settembre 2025
Toscana

Montemurlo arte, lavoro e sport 2025, la conferenza stampa di presentazione

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

Montemurlo arte, lavoro e sport 2025, la conferenza stampa di presentazione
L’appuntamento martedì 23 settembre ore 11 in municipio a Montemurlo – ufficio del sindaco
Si svolgerà martedì 23 settembre ore 11 in municipio – ufficio del sindaco (piazza della Repubblica, 1- Montemurlo) la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 di “Montemurlo arte, lavoro e sport”, l’iniziativa di Comune e Pro Loco giunta alla 25esima edizione.
Saranno presenti il sindaco Simone Calamai, l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero, l’assessore allo sport, Valentina Vespi, il presidente della Pr Loco Lorenzo Scrozzo, la vice preside del Liceo artistico Umberto Brunelleschi, Sinforosa Petrocelli, Luisa Ciardi della Fondazione Cdse.
I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.
Fabiana Masi
Ufficio stampa Comune di Montemurlo

