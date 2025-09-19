EUFOR schiera unità di riserva in Bosnia ed Erzegovina per l’esercitazione Rapid Response

EUFOR ha annunciato l’avvio di una delle sue più importanti esercitazioni: Rapid Response. A partire da domani, le unità di riserva dell’EUFOR Multinational Battalion, supportate da contingenti provenienti da Repubblica Ceca e Ungheria, inizieranno il loro dispiegamento sul territorio della Bosnia ed Erzegovina.
Anche la KFOR (Kosovo Force) si unirà a questa imponente operazione. I militari delle varie forze verranno posizionati in aree strategiche per condurre controlli e valutazioni.
L’esercitazione ha un duplice scopo: rafforzare la prontezza operativa di tutte le unità coinvolte e ribadire il costante impegno di EUFOR nel supportare la Bosnia ed Erzegovina a mantenere un ambiente sicuro e stabile. Oltre alle truppe di EUFOR e KFOR, parteciperanno anche membri delle Forze Armate della Bosnia ed Erzegovina (AFBiH) e delle forze dell’ordine locali.
Nel corso delle prossime settimane, i cittadini potrebbero notare un aumento dei movimenti militari, che includeranno:
- Pattugliamento intensificato.
- Dispiegamento di equipaggiamento di riserva ed elicotteri.
- Operazioni notturne.
Le attività saranno particolarmente visibili nelle aree di Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Livno, Orašje, Zenica, Žepče, Tuzla, Prijedor e in prossimità dei valichi di frontiera di Svilaj e Klobuk.
L’esercitazione Rapid Response è un’ulteriore conferma della dedizione di EUFOR a garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.