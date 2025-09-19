(ARC) Sport: Anzil, “Baja Stella” evento motoristico giovane ma gi grande

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Rivignano Teor, 19 set – “Il Baja dello Stella ? un evento
giovane ma gi? grande, che alla sua seconda edizione porta in
Friuli Venezia Giulia il meglio del motorsport e un pubblico
proveniente da tutta Italia”.
Queste le parole del vicegovernatore con delega a Cultura e sport
Mario Anzil in occasione della partenza della seconda edizione
del Baja dello Stella, manifestazione sportiva organizzata
dall’associazione Motori dello Stella e valida per il Campionato
Italiano Cross Country Rally – SSV, per il Trofeo Rally R5, N5,
N4 e Rally3 e per l’Open storico riservato alle vetture con HTP.
“? un’iniziativa che non si limita a celebrare lo sport e la
passione per i motori – ha sottolineato Anzil – ma che racconta
la Bassa Friulana e il fiume Stella, valorizzando il territorio e
i suoi comuni. Sport e turismo vanno di pari passo: una
manifestazione come questa rappresenta anche un’opportunit? di
crescita economica e di promozione per la nostra regione.
L’Amministrazione regionale crede in questo progetto e lo
sostiene concretamente, certi che sapr? crescere ancora e
consolidarsi tra gli appuntamenti di riferimento del motorsport
nazionale”.
L’evento, in programma oggi e domani, vedr? il passaggio dei
fuoristrada e dei veicoli SSV attraverso i suggestivi paesaggi
della Bassa Friulana, un territorio caratterizzato dal fiume
Stella e dalle bellezze naturali e culturali che si estendono tra
il Livenza e la foce del Timavo. La manifestazione coinvolge
diversi comuni del Friuli Venezia Giulia, i cui sindaci hanno
accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendone l’importante
valore sportivo e promozionale.
La Regione sostiene la competizione con un contributo di 20mila
euro, stanziato dalla Direzione centrale Cultura e Sport
nell’ambito delle linee contributive dedicate alle manifestazioni
sportive.
ARC/SSA/pph
191848 SET 25
