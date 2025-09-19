Close Menu
Trending
venerdì 19 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Sport: Anzil, “Baja Stella” evento motoristico giovane ma gi grande

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Rivignano Teor, 19 set – “Il Baja dello Stella ? un evento
giovane ma gi? grande, che alla sua seconda edizione porta in
Friuli Venezia Giulia il meglio del motorsport e un pubblico
proveniente da tutta Italia”.
Queste le parole del vicegovernatore con delega a Cultura e sport
Mario Anzil in occasione della partenza della seconda edizione
del Baja dello Stella, manifestazione sportiva organizzata
dall’associazione Motori dello Stella e valida per il Campionato
Italiano Cross Country Rally – SSV, per il Trofeo Rally R5, N5,
N4 e Rally3 e per l’Open storico riservato alle vetture con HTP.
“? un’iniziativa che non si limita a celebrare lo sport e la
passione per i motori – ha sottolineato Anzil – ma che racconta
la Bassa Friulana e il fiume Stella, valorizzando il territorio e
i suoi comuni. Sport e turismo vanno di pari passo: una
manifestazione come questa rappresenta anche un’opportunit? di
crescita economica e di promozione per la nostra regione.
L’Amministrazione regionale crede in questo progetto e lo
sostiene concretamente, certi che sapr? crescere ancora e
consolidarsi tra gli appuntamenti di riferimento del motorsport
nazionale”.
L’evento, in programma oggi e domani, vedr? il passaggio dei
fuoristrada e dei veicoli SSV attraverso i suggestivi paesaggi
della Bassa Friulana, un territorio caratterizzato dal fiume
Stella e dalle bellezze naturali e culturali che si estendono tra
il Livenza e la foce del Timavo. La manifestazione coinvolge
diversi comuni del Friuli Venezia Giulia, i cui sindaci hanno
accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendone l’importante
valore sportivo e promozionale.
La Regione sostiene la competizione con un contributo di 20mila
euro, stanziato dalla Direzione centrale Cultura e Sport
nell’ambito delle linee contributive dedicate alle manifestazioni
sportive.
ARC/SSA/pph
191848 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl