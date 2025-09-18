Pietra ‘paese dell’arte’: al via venerdì le mostre di cinque artisti

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 *Pietra ‘paese dell’arte’: al via le mostre di cinque artisti*
Venerdì 19 percorso nel borgo tra le personali di Lovaglio, Michilini,
Fatone, Colletta e Starace
Dalle ore 18.30, il forum tra Medioevo e rigenerazione con docenti, esperti
e ricercatori
PIETRAMONTECORVINO (Fg) – *Sono cinque le mostre che domani, venerdì 19
settembre, inaugureranno la trentottesima edizione di “Suoni, Sapori,
Colori di Terravecchia”*, manifestazione che quest’anno offrirà 10 giorni
di eventi, con le giornate clou del 27 e 28 settembre. In più luoghi del
centro storico medievale di Pietramontecorvino, paese insignito dei
riconoscimenti de “I Borghi più belli d’Italia” e della Bandiera Arancione
del Touring Club, potranno essere ammirate le opere di alcuni importanti
artisti italiani.
All’interno della maestosa Torre Normanna, potranno essere ammirate le
opere di “Paesaggi 2025”, personale di *Salvatore Lovaglio*, pittore,
scultore e incisore conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. A pochi
passi di distanza, nelle sale di Castel di Pietra, la personale di *Sergio
Michilini*, pittore di origini friulane, la cui biografia artistica è stata
pubblicata nella prima Enciclopedia dell’Arte Contemporanea. Negli spazi di
Stupor Mundi, invece, potranno essere ammirate le creazioni del
ceramista *Michele
Fatone* e le opere di *Rino Colletta*, caratterizzate dall’originale
integrazione tra musica, poesia e arte grafica. Stessa location anche per
la mostra dell’artista visuale *Luigi Starace*. Le mostre potranno essere
visitate fino al 6 ottobre.
*TRA MEDIOEVO E RIGENERAZIONE*. L’inaugurazione delle mostre sarà
preceduta, alle ore 18.30, da un forum di studiosi, docenti ed esperti che
prenderà il via con l’intervento di Giuseppe Intini, architetto e docente
della Facoltà di Architettura della Liverpool University, che relazionerà
sul “Medioevo nel presente”. A seguire, saranno quattro i relatori che si
confronteranno sui “Paesaggi ritrovati di Pietramontecorvino”: *Maria Luisa
Marchi* illustrerà la Carta archeologica dei Monti Dauni; *Vittorio
Petrella* si soffermerà sulla fotointerpretazione per la ricostruzione del
paesaggio antico; *Stefano Del Pozzo*, invece, parlerà di rilievo digitale
e ricostruzione 3D; Laura Cerri relazionerà sulle indagini geofisiche e i
nuovi dati del sito di Fornello. Ultimo intervento della giornata
quello di *Vincenzo
Santoro* (responsabile del Dipartimento Turismo, Cultura, Agricoltura
dell’ANCI) che sarà incentrato sulla rigenerazione culturale dei luoghi e
le politiche per le aree interne.
Per 10 giorni, dal 19 al 28 settembre 2025, Pietramontecorvino diventerà la
capitale dei borghi medievali d’Italia. Il paese rivivrà e farà rivivere
fasti, costumi, arte e suggestioni del Medioevo con la trentottesima
edizione di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”. *Storia, performance,
rievocazioni storiche, palio dei quartieri, arte, enogastronomia e
artigianato* caratterizzeranno una delle manifestazioni più spettacolari e
longeve della provincia di Foggia, con visitatori attesi da ogni parte
d’Italia. “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia” è organizzato in
collaborazione da Pro Loco e Amministrazione comunale di
Pietramontecorvino. L’evento è sostenuto dalla Regione Puglia, Fondo
Speciale Cultura e Patrimonio e dall’Avviso 2025 per la erogazione di
contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.
