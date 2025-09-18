INVITO STAMPA – 3° ED. FORUM RISORSA MARE – 25 E 26 SETTEMBRE – CIVITAVECCHIA

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 TERZA EDIZIONE DEL FORUM – THIRD EDITION OF THE FORUM

25 e 26 settembre 2025 – September 25 and 26, 2025

Civitavecchia, Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

(Molo Vespucci snc)

Nota informativa – Informative note

(Settembre 2025 – September 2025)

“RISORSA MARE” è la piattaforma lanciata da The European House – Ambrosetti (TEHA

Group) in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare

Nello Musumeci e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il

supporto di importanti aziende e Istituzioni Partner (Fincantieri, Gruppo MSC,

Assarmatori, Confitarma, Marinedì, Alilauro, GNV, Messina e Nova Marine, Assonautica

– Ossermare).

L’iniziativa mette al centro la competitività e l’attrattività della filiera del mare nel suo

complesso, aggregando le diverse componenti del sistema politico socio-economico

nazionale ed europeo attorno alle priorità di intervento e promozione per il settore,

soprattutto in chiave industriale: sicurezza marittima e Mar Mediterraneo, pesca e

dimensione subacquea, trasporti e portualità, cantieristica e crocieristica, ambiente e

isole minori, formazione, sport e nautica.

The European House – Ambrosetti (THEA Group) in collaboration with the Italian Minister

for Civil Protection and Maritime Policies Nello Musumeci and under the patronage of the

Italian Presidency of the Council of Ministers, and the support of important companies

and Institutions (Fincantieri, Gruppo MSC, Assarmatori, Confitarma, Marinedì, Alilauro,

GNV, Messina e Nova Marine, Assonautica – Ossermare).

The initiative focuses on the competitiveness and attractiveness of the whole maritime

supply chain, aggregating the different components of the national and European socioeconomic political system around the priorities of intervention and promotion for the

sector, especially from an industrial perspective: maritime security and the

Mediterranean Sea, fisheries and underwater dimension, transportation and ports,

shipbuilding and cruising, environment and smaller islands, training, sports and nautics..

TEMI IN PROGRAMMA (in aggiornamento)

TOPICS IN PROGRAM (updating)

Giovedì 25 settembre / Thursday, September 25th

9.30 – 18.00

Saluti istituzionali / Institutional Greetings

Il Mar Mediterraneo tra sicurezza e crescita / The Mediterranean Sea Between Security and

Growth

Dimensione Subacquea / Underwater Dimension

14.00 Pranzo / Lunch

Sport, nautica e turismo del mare / Sports, Nautics and Sea Tourism

Mare e cultura / Sea and Culture

Venerdì 26 settembre / Friday, September 26th

9.30 – 17.30

L’economia del mare come motore di crescita / Sea Economy as Engine for Growth

Sostenibilità e tutela dell’ambiente marino / Sustainability and Marine Environment

Protection

13.00 Pranzo / Lunch

Formazione e attrattività delle professioni marittime / Training, Education and Attractiveness

of Maritime Professions

I porti come hub logistici / Ports as Logistical Hubs

Conclusioni / Conclusions

RELATORI CONFERMATI (IN ORDINE ALFABETICO) / CONFIRMED SPEAKERS (ALPHABETICAL ORDER)

IN AGGIORNAMENTO / UPDATING

ANDREA ABODI

Ministro per lo Sport e Giovani del Governo Meloni da ottobre 2022. Laureato alla LUISS

in Economia e Commercio, si è specializzato nella gestione industriale dello sport e nello sviluppo di

attività di sport marketing. Ha iniziato la carriera manageriale nel 1987. È stato Presidente della Lega

Nazionale Professionisti Serie B e Consigliere Federale FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio da luglio

2010 a marzo 2017. Nell’ottobre 2017 è stato nominato Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Minister for Sport and Youth in the Meloni Government since October 2022. Graduated in Economics and

Business at LUISS university, he specialized in industrial sports management and sport marketing business

development. He began his managerial career in 1987. He was President of National Professional League

Series B and Federal Adviser of FIGC – Italian Football Federation from July 2010 to March 2017. In October

2017, he was appointed President of Italian Sport Credit Institute.

GIOVANNI ACAMPORA

Presidente di Assonautica Italiana da marzo 2021. Dallo stesso anno, è inoltre Presidente di Si.Camera.

Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, è inoltre Vice Presidente di Unioncamere Lazio.

Ha una lunga esperienza in ruoli apicali nel mondo associativo. Si è laureato in Giurisprudenza presso

l’Università di Roma “La Sapienza”.

President of Assonautica Italiana since March 2021. Since the same year, he has been also President of

Si.Camera. President of the Frosinone-Latina Chamber of Commerce, he is also Vice-President of

Unioncamere Lazio. He has long experience in senior roles in the associational world. He holds a degree in

Law from the University of Rome “La Sapienza”.

CATERINA BANTI

Velista italiana, specializzata nella categoria Nacra 17, nell’ultimo quadriennio assieme a Ruggero Tita ha

formato uno degli equipaggi più vincenti. Salita su una barca a vela all’età di 13 anni durante un corso

estivo, si dedica ad altri sport: scherma, equitazione e danza classica, privilegiando lo studio all’attività

agonistica e laureandosi in Studi Orientali con 110 e lode. Verso i 20 anni, torna a veleggiare con suo

fratello e quando, nel 2017, sale in barca con Ruggero Tita non smette più di vincere. In pochi anni hanno

collezionato quattro titoli europei e tre mondiali. Il loro apice lo toccano nel 2020 con l’oro olimpico di

Tokyo, l’edizione del debutto a cinque cerchi. Il secondo alloro iridato consecutivo, ottenuto nell’agosto

del 2023 ai Mondiali in Olanda, spalanca alla coppia le porte di Parigi 2024, vincendo l’oro, ennesimo

tassello di una carriera già da incorniciare.

An Italian sailor, specialized in the Nacra 17 category, together with Ruggero Tita, she has formed one of the

most successful sailing teams of the past four years. She first stepped onto a sailboat at the age of 13 during

a summer course, but initially pursued other sports: fencing, horseback riding, and classical dance,

prioritizing her studies over competitive activity. She graduated with honors in Oriental Studies. At the age

of 20 she returned to sailing with her brother, and when she teamed up with Ruggero Tita, in 2017, she never

stopped winning. In just a few years, they collected four European titles and three world championships.

Their peak came in 2020 with Olympic gold in Tokyo, the debut edition for their class at the Games. Their

second consecutive world title, won in August 2023 in the Netherlands, secured their spot at Paris 2024,

winning the gold medal, another milestone in an already remarkable career.

JAMES BERGERON

Political Advisor del Comandante del Comando Marittimo Alleato (Allied Maritime Command)-MARCOM,

della NATO, basato a Northwood, Regno Unito, dal 2013. In precedenza, è stato Consigliere Politico

(POLAD) presso le Forze Navali di Attacco e Supporto della NATO (Naval Striking and Support Forces,

NATO) dal luglio 2005 come Membro del servizio governativo degli Stati Uniti. È considerato uno degli

advisor di politica estera più esperti della NATO nei settori delle operazioni marittime e delle operazioni

speditive congiunte.

Political Advisor to the Commander of the Allied Maritime Command-MARCOM, of NATO, based in

Northwood, United Kingdom, since September 2013. Previously the Political Advisor (POLAD) to Naval

Striking and Support Forces NATO from July 2005 as a Member of the US Government Service, he is

considered to be one of NATO’s most experienced foreign policy advisors in the fields of maritime and joint

expeditionary operations.

GIUSEPPE BERUTTI BERGOTTO

L’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto è il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare

da dicembre 2021. Ha ricoperto l’incarico di Direttore per il personale Militare della Marina e Capo Ufficio

Affari Generali presso lo Stato Maggiore della Marina (ottobre 2020 – dicembre 2021) e, prima ancora,

quello di Comandante Marittimo della Capitale e Capo ufficio Affari Generali presso lo Stato Maggiore

della Marina (febbraio 2018 – luglio 2020). È stato, inoltre, Force Commander dell’operazione europea

Eunavformed Sophia per il contrasto al traffico illecito di uomini ed armi nel nord Africa (giugno 2016 aprile 2017; novembre 2017 – febbraio 2018).

Rear Admiral Giuseppe Berutti Bergotto has been the Italian Navy’s Under Chief of Staff since December

2021. He served as Director of Naval Military Personnel and Chief of the General Affairs Office at the Naval

General Staff (October 2020 – December 2021), and, before, as Maritime Commander of the Capital and Chief

General Affairs Officer at the Naval Staff (February 2018 – July 2020). He also served as Force Commander of

the European operation “Eunavformed Sophia” to counter illicit trafficking of men and weapons in North

Africa (June 2016 – April 2017; November 2017 – February 2018).

MICHELE BRAMBILLA

Direttore de Il Secolo XIX dal 2024. Giornalista e saggista, ha diretto La Provincia di Como, La Gazzetta di

Parma, Il Resto del Carlino e QN Quotidiano Nazionale. È stato anche Vice Direttore di Libero e Il Giornale.

In precedenza, ha lavorato al Corriere della Sera dal 1985 al 2002. Si è laureato in Storia alla Facoltà di

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.

Editor-in-chief of Il Secolo XIX since 2024. A journalist and essayist, he has edited La Provincia di Como, La

Gazzetta di Parma, Il Resto del Carlino and QN Quotidiano Nazionale. He was also Deputy Editor-in-chief of

Libero and Il Giornale. Previously, he worked at Corriere della Sera from 1985 to 2002. He graduated in

History from the Faculty of Letters and Philosophy at the University of Milan.

LUCIO CARACCIOLO

Direttore e Fondatore di Limes – Rivista Italiana di Geopolitica. È Professore di Studi Strategici presso

l’Università LUISS. Collabora a vari giornali e riviste straniere con articoli di taglio geopolitico. È

editorialista per la politica internazionale di L’Espresso e la Repubblica. Di quest’ultima è stato

corrispondente parlamentare e a capo del servizio politico. È stato Direttore di MicroMega ed ha co-diretto

Limes-Revue Française de Géopolitique e Heartland – Eurasian Review of Geopolitics. Ha tenuto conferenze

presso alcuni fra i più prestigiosi istituti di strategia. Ha collaborato con le Università di Mannheim e la

Freie Universität di Berlino.

Editor-in-Chief and Founder of the Italian geopolitical review Limes. He is Professor of Strategic Studies at

LUISS Guido Carli University. He is a columnist for international policy for la Repubblica and the weekly

l’Espresso. He was parliamentary correspondent and then head of the political editorial staff at la

Repubblica. He was Editor of MicroMega and was Co-editor of Limes – Revue Française de Géopolitique and

of the Eurasian geopolitical review Heartland. He has lectured at some of the most prestigious strategy

institutes. He collaborated with the University of Mannheim and Freie Universität Berlin.

DEMETRIS CHARALAMBOUS

Direttore Commerciale del Cyprus Marine & Maritime Institute. È stato Direttore Generale della Petronav

Ship Management, parte del gruppo Island Oil Holdings, da ottobre 2019 a giugno 2024. In precedenza,

ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale a bordo della Marella Discovery, Marella Cruises, TUI UK per

quasi due anni. In passato, ha lavorato presso Celestyal/Louis Cruises dal 1999 al 2017 (con una pausa tra

il 2004 e il 2005). Nel suo ultimo incarico presso Celestyal Cruises, è stato Senior Manager Hotel Operations

– Onboard Revenues, responsabile di diverse attività operative alberghiere e di tutte le attività di

generazione di ricavi a bordo.

Commercial Director of Cyprus Marine & Maritime Institute . He was the General Manager of Petronav Ship

Management, a member of Island Oil Holdings Group from October 2019 to June 2024. Previously, he had

been General Manager on board Marella Discovery, Marella Cruises, TUI UK for almost two years. In the

past, he had been with Celestyal/Louis Cruises from 1999 to 2017 (with a break between 2004/2005). In his

last capacity at Celestyal Cruises, he had been Senior Manager Hotel Operations – Onboard Revenues being

responsible for several hotel operation matters and all onboard revenue generating activities.

JASON deCAIRES TAYLOR

Scultore pluripremiato, ambientalista e fotografo subacqueo professionista. Negli ultimi 19 anni ha

creato musei subacquei e parchi di sculture sottomarini, immergendo oltre 1.200 opere d’arte viventi

negli oceani e nei mari di tutto il mondo. I temi esplorati da queste installazioni artistiche includono, tra

gli altri, l’emergenza climatica, l’attivismo ambientale e le capacità rigenerative della natura. Le sculture

creano un habitat per la vita marina, illustrando al contempo la fragilità dell’umanità e la sua relazione

con il mondo marino. I soggetti ritratti sono principalmente membri delle comunità locali, con

un’attenzione particolare al loro legame con l’ambiente costiero in cui vivono.

Award winning sculptor, environmentalist and professional underwater photographer. For the past 19

years, he has been creating underwater museums and sculpture parks beneath the waves, submerging over

1,200 living artworks throughout the world’s oceans and seas. Themes explored by these artistic

installations include, among others, the climate emergency, environmental activism, and the regenerative

attributes of nature. The sculptures create a habitat for marine life whilst illustrating humanity’s fragility

and its relationship with the marine world. His subjects mainly feature members of the local community,

focussing on their connections with their own coastal environments.

VALERIO DE MOLLI

Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House – Ambrosetti dal 2000 e di TEHA

Group dal 2024. Nel 2008 è protagonista, con altri Partner, del management buyout della società

liquidando il fondatore. È inoltre Director di Ambrosetti Group Limited di Londra. È membro del Comitato

Scientifico di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), di YPO (Young Presidents’

Organization), del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Unimib (Università degli Studi di

Milano Bicocca) e di numerose aziende. Realizza docenze su tematiche di strategia e di sistemi di governo

per Imprese, Associazioni e Università.

Managing Partner and Chief Executive Officer of The European House – Ambrosetti since 2000 and of TEHA

Group since 2024, he led the management buyout of the company along with other partners in 2008, thereby

settling with the founder. He is also Director of London’s Ambrosetti Group Limited. He is a member of YPO

(Young Presidents’ Organization) and of the Scientific Committee of ASviS (Italian Alliance for Sustainable

Development). He sits on the Boards of Directors of the Unimib Foundation (University of Milano-Bicocca)

and of many companies. He lectures on strategy and governance systems for companies, associations, and

universities.

FRANCESCO ETTORRE

Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV), guida la federazione con una visione moderna e

inclusiva, promuovendo la vela giovanile, l’integrazione del Para Sailing e il rafforzamento del ruolo delle

società veliche locali. Dottore commercialista e dirigente sportivo. Sotto la sua guida, la Vela Giovanile

ed Olimpica ha raggiunto per la prima volta risultati straordinari, tra cui le Medaglie Olimpiche di Tokyo

e di Parigi.

President of the Italian Sailing Federation (FIV), he leads the organization with a modern and inclusive

vision, promoting youth sailing, the integration of Para Sailing, and strengthening the role of local sailing

clubs. A certified public accountant and sports executive. Under his leadership, Youth and Olympic Sailing

achieved extraordinary results for the first time, including Olympic Medals in Tokyo and Paris.

PIERROBERTO FOLGIERO

Amministratore Delegato di Fincantieri da maggio 2022. Ha iniziato la sua carriera presso Agip Petroli

(area Amministrazione Finanza e Controllo) e presso Ernst&Young come Experienced Assistant,

ricoprendo poi il ruolo di Corporate Finance Manager in PricewaterhouseCoopers. Dal 2000 ha ricoperto

varie posizioni nell’area Amministrazione Finanza e Controllo di Wind Telecomunicazioni e, nel 2006,

quella di Corporate Development Director. Nel 2008 ha proseguito la sua carriera in Tirrenia di Navigazione

come Chief Financial Officer e come General Manager. Dal maggio 2013 è stato Amministratore Delegato

e Direttore Generale del Gruppo Maire Tecnimont e delle sue principali controllate Tecnimont e KT. È

stato altresì nominato, nell’aprile 2019, Amministratore Delegato di NextChem, e Presidente del

Supervisory Board di Stamicarbon.

Chief Executive Officer of Fincantieri since May 2022. He started his career at Agip Petroli (Administration,

Finance and Control area) and at Ernst & Young as an Experienced Assistant, then as Corporate Finance

Manager at PricewaterhouseCoopers. Since 2000, he has held various positions in the Administration,

Finance and Control area of Wind Telecomunicazioni, and in 2006 that of Corporate Development Director.

In 2008 he continued his career at Tirrenia di Navigazione as Chief Financial Officer and as General Manager.

Since May 2013, he has been Chief Executive Officer and General Manager of Maire Tecnimont Group and its

main subsidiaries Tecnimont and KT. In April 2019, he was also appointed Chief Executive Officer of

NextChem, and Chairman of the Supervisory Board of Stamicarbon.

DARIO GENTILE

Il Capitano di Vascello Dario Gentile è il Comandante e Dirigente Scolastico della Scuola Navale Militare

“Francesco Morosini” dal 18 giugno 2025, e Presidente della Sezione Velica di Venezia. La sua esperienza

nel settore della formazione inizia nel 2014 presso la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” dove

ha ricoperto l’incarico di Comandante al Corso e, successivamente, di Direttore dei Corsi Allievi.

Successivamente ha ricoperto l’incarico di Capo del 1° Ufficio – Formazione Ufficiali presso il Comando

Scuole della Marina Militare di Ancona.

Captain Dario Gentile has been the Commander and Headmaster of the Naval Military School “Francesco

Morosini” since June 18, 2025, and serves as President of the Venice Sailing Section. His experience in the

field of education began in 2014 at the Naval Military School “Francesco Morosini”, where he served as

Course Commander and later as Director of Cadet Courses. He subsequently held the position of Head of the

1st Office – Officer Training at the Navy Training Command in Ancona.

RODOLFO GIAMPIERI

Presidente di Assoporti, l’associazione dei porti italiani, da maggio 2021. Ha iniziato la propria attività

professionale come imprenditore, trasformando l’azienda di famiglia, attiva nel settore del mobile, in

una ditta specializzata nella consulenza e fornitura nel settore del living design fino al 2016. Presidente di

Confcommercio della provincia di Ancona dal 2002 al 2016, ha assunto incarichi nell’ambito della locale

Camera di Commercio, divenendone prima Vice Presidente nel 2005, e poi Presidente dal 2010 al 2015.

Nel novembre 2013 è stato nominato Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Ancona e a

gennaio 2015 Presidente, impegnandosi nel potenziamento e nella modernizzazione delle infrastrutture

per il traffico commerciale e crocieristico.

President of Assoporti, the association of Italian ports since May 2021. He began his professional activity as

an entrepreneur, transforming the family business, active in the furniture sector, into a company

specializing in consulting and supply in the living design sector until 2016. President of Confcommercio

Ancona from 2002 to 2016, he took positions within the local Chamber of Commerce, first becoming its Vice

President in 2005, and then President from 2010 to 2015. He was appointed Extraordinary Commissioner of

the Ancona Port Authority in November 2013 and President in January 2015, dedicating himself to the

upgrading and modernization of the infrastructure for commercial and cruise traffic.

COSTAS KADIS

Commissario Europeo per la Pesca e gli Oceani nella Commissione von der Leyen II dal 1° dicembre 2024.

Politico cipriota, in precedenza è stato Ministro dell’Agricoltura, delle Risorse Ambientali e dell’Ambiente

di Cipro (2018-2023). Ha iniziato la sua carriera accademica presso l’Università Nazionale Capodistriana

di Atene, per tornare poi nel suo paese di origine per lavorare presso la Research Promotion Foundation

di Cipro. Nel 2005 ha fondato la Nature Conservation Unit presso la Frederick University.

European Commissioner for Fisheries and Oceans in the von der Leyen II Commission since December 1,

2024. A Cypriot politician, he previously served as Minister of Agriculture, Environmental Resources and the

Environment of Cyprus (2018–2023). He began his academic career at the National and Kapodistrian

University of Athens, later returning to his home country to work at the Research Promotion Foundation of

Cyprus. In 2005, he founded the Nature Conservation Unit at Frederick University.

SERGIO LIARDO

L’Ammiraglio Ispettore Capo (CP)Sergio Liardo è il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di

Porto – Guardia Costiera a partire da settembre 2025. In precedenza, ha ricoperto numerosi incarichi, tra

cui Direttore Marittimo della Liguria, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di

Genova (2021–2025), Capo del 3° Reparto Piani ed Operazioni (2018–2021) e Capo Centrale Operativa

dell’IMRCC – Italian Maritime Rescue Coordination Center (2015–2018).

Admiral Inspector General (CP) Sergio Liardo, Commander General of the Italian Coast Guard – Port

Authority Corps starting September 2025. He previously held several positions, including Maritime Director

of Liguria, Head of the Maritime Compartment and Commander of the Port of Genoa (2021-2025), Head of

the 3rd Plans and Operations Department (2018-2021) and Head of Central Operations of IMRCC – Italian

Maritime Rescue Coordination Center (2015-2018).

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del Governo Meloni da ottobre 2022.

Laureato in Giurisprudenza, ha militato da giovane nel Fronte della Gioventù. Consigliere comunale a

Subiaco e poi Consigliere provinciale di Roma, dal 2005 al 2006 è stato Assessore allo Sport, Cultura e

Turismo del comune di Ardea. Consigliere regionale del Lazio dal 2006 al 2010 nel gruppo di Alleanza

Nazionale, dal 2010 al 2013 è stato Assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione. Nel 2018 e nel 2022

è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle fila di Fratelli d’Italia e Capogruppo del partito a

Montecitorio.

Italian Minister of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry of the Meloni Government since October 2022.

Graduated in Law, he served in “Fronte della Gioventù” in his youth. Municipal Councilor of Subiaco and then

Provincial Councilor of Rome, from 2005 to 2006 he was Assessor for Sport, Culture and Tourism

of the municipality of Ardea. Regional Councilor of Lazio from 2006 to 2010 in the “Alleanza Nazionale”

group, from 2010 to 2013 he was Assessor for Mobility and Transport of the Region. In 2018 and 2022 he was

elected to the Chamber of Deputies in the ranks of “Fratelli d’Italia” party and Party Leader in Montecitorio.

ANTONELLO MAGGIORE

Il Generale di Brigata Antonello Maggiore è Comandante del Centro Navale ed Ufficiale della Guardia di

Finanza. Durante la sua Carriera, ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, tra cui Comandante di Unità

Navali alturiere presso la Stazione Navale di Manovra di Taranto e di Comando presso diverse sedi

operative di prima linea, tra cui la Stazione Navale di Bari, il Reparto Operativo Aeronavale di Vibo

Valentia, il Reparto Operativo Aeronavale di Bari e la Sezione Immigrazione Clandestina presso il III

Reparto del Comando Generale.

Brigadier General Antonello Maggiore is the Commander of the Naval Center and an Officer of the Italian

Finance Guard. Throughout his career, he has held numerous prominent positions, including Commander of

offshore Naval Units at the Naval Maneuver Station in Taranto, and command roles at several frontline

operational units, such as the Naval Station of Bari, the Air-Naval Operational Unit of Vibo Valentia, the AirNaval Operational Unit of Bari, and the Illegal Immigration Section at the III Department of the General

Command.

RENATO MARCONI

Fondatore e Amministratore Unico, dal 2013, di Marinedì, il maggior operatore portuale turistico del

Mediterraneo centrale, con oltre 6.000 posti barca gestiti in 15 location nazionali. Ingegnere idraulico

specializzato in opere marittime, nel 1988 ha fondato Acquatecno, di cui è Amministratore, società di

ingegneria leader nella progettazione e direzione di lavori marittimi e nello studio di aspetti ambientali

(VIA, VAS, VINCA) e pianificatori (PRP, DPSS). Ha numerose esperienze nel settore pubblico e privato,

quale Amministratore di società di gestione di porti turistici, di trasporto pubblico locale ed incentivo allo

sviluppo economico.

Founder and CEO since 2013 of Marinedì, the largest tourist port operator in the Central Mediterranean, with

more than 6.000 berths managed in 15 national locations. A Hydraulic Engineer specialized in maritime

works, in 1988 he founded Acquatecno, of which he is CEO, a leading engineering company in the design and

management of maritime works and in the study of environmental (EIA, SEA, VINCA) and planning (PRP,

DPSS) aspects. He has gained numerous experiences in the public and private sector, as Director of

companies managing marinas, local public transport and economic development incentives.

MASSIMO MARTINELLI

Direttore ad interim del quotidiano Il Messaggero, dove ha cominciato a collaborare nel 1986, subito dopo

aver conseguito la laurea in Giurisprudenza. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Redazione

Giudiziaria occupandosi dei più importanti casi di cronaca giudiziaria degli ultimi venticinque anni, dalle

Brigate Rosse alle stragi palermitane del 1992, da Tangentopoli fino alle ultime inchieste politicofinanziarie. Nel 2008 ha scritto per Gremese Editore il saggio “La Palude – gli sprechi, le assurdità, gli

eccessi, che paralizzano la società italiana”. È autore teatrale e ideatore della rassegna “I Grandi Processi”.

Acting Editor-in-chief of the newspaper Il Messaggero, where he started working in 1986, right after

graduating in Law. He held the position of Head of the Judicial Editorial Staff, covering the most important

judicial news cases of the past twenty-five years, from the Red Brigades to the 1992 Palermo massacres,

from Tangentopoli to the latest political-financial investigations. In 2008 he wrote for Gremese Editore the

essay “La Palude – gli sprechi, le assurdità, gli eccessi, che paralizzano la società italiana”. He is theatrical

author and creator of “I Grandi Processi”.

DONATO MARZANO

fino a settembre 2017, l’incarico di Comandante della Forza Marittima Europea (COMEUROMARFOR). Nel

2019 ha lasciato il servizio attivo. Nell’ambito dei molteplici incarichi svolti nella branca operativa, ha

partecipato a numerose missioni all’estero. È insignito di numerose onorificenze e distintivi al merito.

Rear Admiral (r) Donato Marzano is President of the Italian Naval League for the 2020-2023 and 2023 – 2026

trienniums. From 2016 to 2019, he was Commander-in-Chief of the Naval Squadron, also serving, until

September 2017, as Commander of the European Maritime Force (COMEUROMARFOR). In 2019, he left active

service. As part of his multiple assignments in the operational branch, he has participated in numerous

missions abroad. He has been awarded numerous honors and medals of merit.

CLAUDIO MAZZA

Presidente della FEE Italia, la sezione italiana della Foundation for Environmental Education,

organizzazione internazionale presente in 81 Paesi e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale

nell’educazione ambientale e nello sviluppo sostenibile. Sotto la sua guida, la Fondazione ha rafforzato

il proprio ruolo strategico a livello nazionale e internazionale, promuovendo programmi educativi di

grande impatto come Bandiera Blu, Eco-Schools, Green Key, Young Reporters for the Environment,

Learning about Forests e, dal 2016, Spighe Verdi, dedicato allo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

President of FEE Italy, the Italian branch of the Foundation for Environmental Education, an international

organization present in 81 countries and recognized by UNESCO as a global leader in environmental

education and sustainable development. Under his leadership, the Foundation has strengthened its

strategic role both nationally and internationally, promoting impactful educational programs such as Blue

Flag, Eco-Schools, Green Key, Young Reporters for the Environment, Learning about Forests, and, since 2016,

Spighe Verdi, dedicated to the sustainable development of rural areas.

ROBERT McGUINNESS

Environment Attaché nella Rappresentanza Permanente dell’Irlanda presso l’Unione Europea. È stato

Principal Officer presso il Dipartimento dell’Ambiente, del Clima e delle Comunicazioni (DECC)

dell’Irlanda, dove ha diretto la Task Force per lo Sviluppo dell’Eolico Offshore, che coordina tutte le

attività irlandesi sull’eolico offshore, sia del settore industriale che del Governo. Ha inoltre diretto il

programma di gare d’appalto per l’eolico offshore in Irlanda.

Environment Attaché at the Permanent Representation of Ireland to the European Union. He was Principal

Officer in Ireland’s Department of Environment, Climate and Communications (DECC), directing the Offshore

Wind Delivery Taskforce, which co-ordinates all Irish offshore wind activity of both industry and Government.

He also directed Ireland’s offshore wind tendering program.

LUIGI MERLO

Direttore dei Rapporti Istituzionali per l’Italia del Gruppo MSC, è Vice Presidente di Conftrasporto e

Consigliere di Assarmatori. È Presidente Onorario di Federlogistica. È autore del libro “Rivoluzionare la

politica marittima. Per un vero Ministero del Mare” (Guerini e Associati, 2023). È stato Presidente

dell’Autorità Portuale di Genova per due mandati, Presidente di Assoporti, Presidente di Slala, Membro

dell’Advisory Board di Unicredit, Vice Sindaco della Spezia, Assessore ai Porti, Trasporti e Infrastrutture

della Regione Liguria e Consigliere del Ministro Graziano Delrio per la portualità e la logistica.

Director of Institutional Relations of Italy for MSC Group, he is Vice-President of Conftrasporto and Adviser of

Assarmatori. He is Honorary President of Federlogistica. He is author of the book “Rivoluzionare la politica

marittima. Per un vero Ministero del Mare” (Guerini e Associati, 2023). He has served as President of the

Genoa Port Authority two terms, President of Assoporti, President of Slala, Member of the Advisory Board of

Unicredit, Deputy Mayor of La Spezia, Councillor for Ports, Transport and Infrastructure of the Liguria Region,

and Advisor to Minister Graziano Delrio for Ports and Logistics.

STEFANO MESSINA

Presidente di Assarmatori da gennaio 2018. Attualmente è Presidente del Gruppo Messina, Vice

Presidente Esecutivo della Ignazio Messina & C., oltre a ricoprire incarichi in altre società di capitali. È

anche Vice Presidente di Conftrasporto e Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

(CNEL). Nato a Genova nel marzo 1968, dal 1994 è entrato a far parte delle aziende del Gruppo di famiglia

occupandosi principalmente di pianificazione, amministrazione, finanza e controllo nell’ambito del corebusiness dell’armamento e dei servizi di trasporto marittimo internazionale di linea.

President of Assarmatori since January 2018. He is currently President of the Messina Group and Executive

Vice President of Ignazio Messina & C., as well as holding positions in other joint-stock companies. He is also

Vice President of Conftrasporto and Member of the National Council for Economics and Labour (CNEL). Born

in Genoa in March 1968, he joined the family Group’s companies in 1994, focusing primarily on planning,

administration, finance, and control within the core business of shipping and international liner maritime

transport services.

NELLO MUSUMECI

Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del Governo Meloni. È stato per due volte

Presidente della Provincia di Catania, Deputato europeo per tre legislature e, fino a settembre 2022,

Presidente della Regione Siciliana. Nel corso del suo impegno istituzionale, è stato, in materia di

protezione civile, Commissario del Governo per l’emergenza vulcanica sull’Etna nel 2001 e confermato

Commissario per la ricostruzione l’anno successivo. È stato, inoltre, delegato per la crisi idrica nella

Provincia di Palermo, per le mareggiate nell’Isola di Salina, per i gas tossici nell’Isola di Vulcano e, negli

ultimi cinque anni, Commissario del Governo nazionale per la lotta al dissesto idrogeologico in Sicilia.

Italian Minister for Civil Protection and Sea Policies of Meloni Government. He has served twice as President

of the Province of Catania, European Deputy for three terms and, until September 2022, President of the

Sicilian Region. In the field of civil protection, he served as Government Commissioner for the volcanic

emergency on Etna in 2001 and was appointed as Commissioner for reconstruction the following year. He

has served as delegate for the water crisis in the Province of Palermo, for the sea storms on the Island of

Salina, for toxic gases on the Island of Vulcano, and, for the past five years, as Commissioner of the national

government for the hydrogeological instability in Sicily.

ANA NÚÑEZ VELASCO

Direttrice Generale della Marina Mercantile presso il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile

di Spagna da aprile 2025. Contestualmente, è anche Presidente della Sociedad de Salvamento Marítimo.

La sua carriera nella Direzione Generale della Marina Mercantile (DGMM) è iniziata nel maggio 2012 come

Capo del Servizio di Stabilità e Francobordo, ruolo che ha mantenuto fino al marzo 2016.

Successivamente è stata nominata Vice Direttrice Aggiunta, incarico che ha ricoperto fino al giugno 2020,

quando è diventata Vice Direttrice Generale per la Sicurezza, l’Inquinamento e l’Ispezione Marittima.

Director General of the Merchant Navy at the Ministry of Transport and Sustainable Mobility of Spain since

April 2025. She also serves as President of the Maritime Rescue Society (Sociedad de Salvamento Marítimo).

Her career at the Directorate General of the Merchant Navy (DGMM) began in May 2012 as Head of the

Stability and Freeboard Service, a role she held until March 2016. She was then appointed Deputy Director,

a position she held until June 2020, when she became Deputy Director General for Safety, Pollution, and

Maritime Inspection.

MARCO PIENDIBENE

Sindaco di Civitavecchia, si è candidato al Consiglio Comunale per la prima volta nel 1994 con il Partito

Democratico della Sinistra ed è risultato tra i più giovani eletti in quella consiliatura. Successivamente,

dal 1998 al 2001, tra i primi eletti, viene nominato Assessore ai Lavori Pubblici nella giunta di

centrosinistra. Nella consiliatura successiva, primo degli eletti, si è collocato con il centrosinistra

all’opposizione della giunta di centro destra e si è distinto per la determinata e coerente opposizione alla

centrale a carbone a difesa dell’ambiente e della salute pubblica. concorso pubblico nel 1988, ha iniziato

l’attività lavorativa presso la centrale di Torrevaldaliga Sud.

Mayor of Civitavecchia, he first ran for the City Council in 1994 with the Democratic Party of the Left and was

among the youngest elected members of that term. Subsequently, from 1998 to 2001, he was among the top

elected and was appointed Councilor for Public Works in the center-left administration. In the following

term, again the top vote-getter, he joined the center-left opposition against the center-right administration

and stood out for his determined and consistent opposition to the coal power plant, defending the

environment and public health.

PIERPAOLO RIBUFFO

Ammiraglio di Squadra, dal 3 aprile 2024 è Capodel Dipartimento per le Politiche del mare presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i diversi incarichi svolti, figurano quelli di: Comandante

Interregionale Marittimo Nord; Capo di Stato Maggiore del Comando in Capo della Squadra Navale;

Comandante dell’Accademia Navale; Comandante del terzo gruppo navale e del dispositivo aeronavale

schierato nel Mediterraneo Centrale, nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”; Comandante del

pattugliatore d’altura Cassiopea, della fregata Libeccio, della prima squadriglia di pattugliatori d’altura e

del cacciatorpediniere Luigi Durand de La Penne.

Vice Admiral, since April 3, 2024, he has been Head of the Department for Maritime Policies at the Italian

Presidency of the Council of Ministers. His various assignments include those of: Interregional Commander

Maritime North; Chief of the Naval Squadron Commander; Commander of the Naval Academy; Commander

of the Third Naval Group and of the air-sea device deployed in the Central Mediterranean as part of

Operation “Mare Sicuro”; Commander of the deep-sea patrol vessel Cassiopea, the frigate Libeccio, the first

squadron of deep-sea patrol vessels and the destroyer Luigi Durand de La Penne.

ANDREA RUZO

Direttrice della Fondazione ECOALF, un’organizzazione che affronta il problema dei rifiuti marini come

una delle principali minacce alla salute degli oceani, con impatti ecologici e socio-economici significativi.

La fondazione promuove soluzioni basate sull’economia circolare attraverso il progetto Upcycling the

Oceans, che coinvolge oltre 4200 pescatori in 5 paesi, i quali hanno raccolto più di 1900 tonnellate di rifiuti

marini. Questi rifiuti vengono riciclati per diventare materiali destinati alla moda sostenibile, chiudendo

così il cerchio tra la pulizia degli oceani e la produzione responsabile.

Director of ECOALF Foundation, an organization tackling marine waste as a major threat to ocean health

with ecological and socio-economic impacts. The foundation promotes circular economy solutions through

its Upcycling the Oceans project, involving more than 4200 fishermen in 5 countries who have collected over

1900 tons of marine waste. This waste is recycled into materials for sustainable fashion, closing the loop

between ocean clean-up and responsible production.

DANIELA SANTANCHÈ

Ministro del Turismo da ottobre 2022. Imprenditrice e politica italiana, ha iniziato la sua carriera politica

come consulente per moda e grandi eventi. Nel 2010 è stata nominata Sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio, con delega all’Attuazione del Programma di Governo. Nel 2013 è stata rieletta in

Parlamento e ha fatto parte delle Commissioni Finanze, Politiche dell’Unione Europea e Lavoro Pubblico

e Privato. Nel 2018 è stata eletta al Senato con Fratelli d’Italia e ha fatto parte delle Commissioni Industria,

Commercio e Turismo, e dei Servizi Radiotelevisivi.

Minister of Tourism since October 2022. An Italian businesswoman and politician, she began her political

career as a fashion and major events consultant. In 2010 she was appointed Undersecretary to the

Presidency of the Council, with responsibility for the Implementation of the Government Program. In 2013

she was re-elected to Parliament and served on the Committees on Finance, European Union Policies, and

Public and Private Labor. In 2018 she was elected to the Senate with “Fratelli d’Italia” party and served on

the Committees on Industry, Trade and Tourism, and Radio and Television Services.

MARIA ANTONIETTA SPADORCIA

Vice Direttore del Tg2 – RAI. Giornalista professionista dal 2002, è approdata in RAI dopo aver lavorato

per varie tesate, tra cui Il Tempo d’Abruzzo, Il Giornale, Il Giornale d’Italia, Adnkronos e Agenzia Zenit. È

stata per otto anni alle testate parlamentari RAI, per poi passare alla redazione politica del Tg2. “Di corsa

e di carriera ed altri racconti” (Male Edizioni, 2017) è la sua prima opera di narrativa. È laureata in

Giurisprudenza e Scienze Politiche.

Deputy Editor-in-Chief of Tg2 – RAI. A professional journalist since 2002, she joined RAI after working for

several newspapers, including Il Tempo d’Abruzzo, Il Giornale, Il Giornale d’Italia, Adnkronos and the Zenit

Agency. For eight years she was at RAI’s parliamentary titles, then moved to the political news editorial staff

of Tg2. “Di corsa e di carriera ed altri racconti” (Male Edizioni, 2017) is her first work of fiction. She holds

degrees in law and political science.

ANTONELLO TESTA

Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare, in carica, e Consigliere delegato

dell’Azienda Speciale InforMare. Laureato in Economia e Amministrazione delle Imprese presso

l’Università di Cassino. Esperto in analisi e ricerca dei fenomeni e dei valori legati Economia d’impresa in

particolare del mare.

Coordinator of the National Observatory on the Sea Economy, in office, and CEO of the Special Company

InforMare. Graduated in Economics and Commerce from the University of Cassino. Expert in analysis and

research of phenomena and values related to Business Economics particularly of the sea.

MARCO VALLE

Giornalista professionista e scrittore, è stato Capo Redattore di Qui Touring, Direttore editoriale della casa

editrice New Age e New Sounds, e ha diretto riviste dedicate ai viaggi, alla moda e ai trasporti. È stato

Portavoce del Ministro della Difesa dal 2009 al 2011. Laureato in Storia, è Advisor della Commissione

Italiana di Storia Militare. Collabora con Storia in Rete e Il Giornale, e ha un suo blog su ilgiornale.it. Tra i

suoi libri: “Viaggiatori straordinari. Storie, avventure e follie degli esploratori italiani” (2024), “Patria senza

mare, una storia dell’Italia marittima” (2022).

A professional journalist and writer, he was Chief Editor of Qui Touring, Editorial Director of the publishing

house New Age e New Sounds, and has directed magazines dedicated to travel, fashion, and transportation.

He served as Spokesperson for the Minister of Defense from 2009 to 2011. He holds a Degree in History and

is an Advisor to the Italian Commission of Military History. He collaborates with Storia in Rete and Il Giornale,

and maintains a blog on ilgiornale.it. Among his books: “Viaggiatori straordinari. Storie, avventure e follie

degli esploratori italiani” (2024), “Patria senza mare, una storia dell’Italia marittima” (2022).

SEAVER WANG

Director of the Climate and Energy presso il Breakthrough Institute, guida i suoi colleghi nella ricerca su

temi legati all’energia e alla decarbonizzazione su larga scala, oltre a lavorare per incanalare i progetti

del Breakthrough Institute alle più recenti ricerche in ambito terrestre e climatico. Le sue ricerche sono

apparse nelle riviste Joule e Reviews of Geophysics. I suoi articoli sono stati pubblicati su Foreign Policy,

Wall Street Journal, Slate, New Atlantis, GreenBiz, The Diplomat,v Japan Spotlight e altri ancora.

Director of the Climate and Energy team at the Breakthrough Institute, leading his colleagues in researching

topics in energy and broad decarbonization as well as working to link Breakthrough’s projects to the latest

in earth and climate research. His research has been published in the Joule and Reviews of Geophysics

journals. His writing has appeared in Foreign Policy, the Wall Street Journal, Slate, New Atlantis, GreenBiz,

The Diplomat, Japan Spotlight and more.

MARIO ZANETTI

Presidente di Confitarma ed Amministratore Delegato di Costa Crociere da aprile 2023, dopo aver

ricoperto il ruolo di Direttore Generale dal marzo 2021. Nella sua carriera, ha guidato in qualità di

Presidente per 4 anni, dal 2016 al 2020, le operazioni di Costa in Asia. Nel suo ruolo attuale di

Amministratore Delegato di Costa Crociere supervisiona la flotta di tutte le navi del marchio, operanti in

Europa, Sud America e Asia, nonché tutti gli uffici commerciali nel mondo. Vanta una lunga esperienza in

Costa, e nel 2017 è stato nominato anche Direttore Generale di Costa Asia.

President of Confitarma and Chief Executive Officer of Costa Crociere since April 2023, after serving as

General Manager since March 2021. Over the course of his career, he led Costa’s operations in Asia as

President for four years, from 2016 to 2020. In his current role as CEO of Costa Crociere, he oversees the entire

fleet of the brand’s ships, operating in Europe, South America, and Asia, as well as all commercial offices

worldwide. He has extensive experience with Costa, and in 2017 he was also appointed General Manager of

Costa Asia.

EMANUELA ZAPPONE

Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, nominata nel febbraio 2024. In

precedenza, è stata Assessore all’Ambiente e alla Tutela degli Animali del Comune di Terracina. Politica

legata al partito Fratelli d’Italia, è nota per la sua profonda conoscenza del territorio e per le varie ed

importanti attività volte al rilancio del Parco, area di grande valore ambientale e turistico per la provincia

di Latina.

Extraordinary Commissioner of the Circeo National Park Authority, appointed in February 2024. Previously,

she served as Councilor for the Environment and Animal Welfare for the Municipality of Terracina. A

politician affiliated with the Fratelli d’Italia party, she is known for her deep knowledge of the territory and

for her various and significant efforts aimed at revitalizing the Park, an area of great environmental and

touristic value for the province of Latina.