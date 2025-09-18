Comunicato Stampa – Cambio al vertice nei raparti dell’Arma (002).doc

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 18 settembre 2025
COMUNICATO STAMPA
CAMBIO DELLA GUARDIA NEI REPARTI DEL COMANDO PROVINCIALE DI PALERMO:
NUOVE GUIDE AI VERTICI
Sono diversi gli avvicendamenti registrati in questi giorni tra gli Ufficiali in servizio al Comando Provinciale
Carabinieri di Palermo.
Una staffetta che porta nuove energie e competenze nei ruoli di comando di alcune delle principali
articolazioni territoriali dell’Arma nel capoluogo siciliano.
Tra i nuovi incarichi, spicca quello del Tenente Colonnello Gennaro PETRUZZELLI, proveniente
dall’Ufficio Operazioni del Comando Generale, che assume il prestigioso comando del Gruppo Carabinieri
di Monreale, subentrando al Colonnello Giulio MODESTI destinato al Comando del Provinciale di Siena.
Il Tenente Colonnello Domenico LA PADULA, già Comandante del Nucleo Investigativo di Palermo,
prende il timone del Reparto Operativo, sostituendo il Colonnello Ivan BORACCHIA, che si sposta a Pisa
per assumere l’incarico di Comandante Provinciale.
Altri cambiamenti chiave riguardano il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale che accoglie il
Tenente Colonnello Saverio SICA, un volto non nuovo per gli ambienti investigativi della provincia, dato
che arriva dalla sua precedente esperienza come Comandante del Nucleo Investigativo di Monreale dove
viene sostituito del Maggiore Ugo CHIOSI proveniente dal Comando Compagnia di Livorno.
Anche i Comandi Compagnia fulcro delle attività sul territorio, sono state interessate da importanti
avvicendamenti.
Il Capitano Nicolò LUSITO, proveniente dalla Compagnia di Orbetello, è il nuovo Comandante della
Compagnia Palermo Piazza Verdi, dove sostituisce il Maggiore Aniello FALCO che andrà a ricoprire un
prestigioso incarico al Comando Generale.
Alla guida della Compagnia di Corleone è stato designato il Capitano Stefano BACCI, che arriva in
provincia dopo un periodo al Nucleo Investigativo di Palermo, subentrando al Capitano Daniele
GIOVAGNOLI che assume l’incarico della Compagnia di Milano Duomo.
Infine, il Capitano Marco MEROLA, con un’esperienza recente al Nucleo Investigativo del Gruppo di
Monreale, assume il comando della Compagnia di Cefalù, succedendo al Maggiore Marco DAL BELLO che
a sua volta andrà a ricoprire l’incarico di Comandante della Compagnia Roma – Ostia.
Il Comandante Provinciale di Palermo, il Generale di Brigata Luciano MAGRINI, ha voluto esprimere un
sentito ringraziamento ai Comandanti uscenti per la loro dedizione e professionalità, formulato allo stesso
tempo i suoi migliori auguri ai nuovi arrivati, auspicando un proficuo lavoro al servizio della comunità.
