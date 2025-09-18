[Comune Palermo] Nota e dichiarazione II Circoscrizione – Commemorazione Padre Puglisi – Foto

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 Si inoltra quanto segue
Oggi, in via Li Puma, si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio
della Seconda Circoscrizione, inserita nel programma ufficiale di
commemorazione del XXXII anniversario del martirio del Beato Padre Pino
Puglisi, del centro Padre Nostro. All’iniziativa hanno preso parte il Vice
Sindaco Giampiero Cannella, l’On. Antonello Cracolici in qualità di
Presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana,
Padre Ugo Di Marzio, Don Sergio Ciresi, nuovo parroco della Parrocchia di
San Gaetano, Maurizio Artale centro Padre Nostro, la Vicepreside del plesso
scolastico “Giuseppe Di Vittorio”, la Dirigente Antonella Di Bartolo, gli
studenti dell’Istituto Di Vittorio e numerosi cittadini.
Nel corso dell’incontro, il Presidente della Circoscrizione ha dichiarato:
“Abbiamo voluto portare avanti il principio fondante dell’opera del Beato
Puglisi, che aveva come missione la rigenerazione dei luoghi. In tale
prospettiva, abbiamo scelto di accendere una luce su via Epifanio Li Puma,
un sito da tempo abbandonato al degrado, anche a causa delle passate
amministrazioni. Oggi lo Sperone affronta grandi difficoltà, ma è evidente
la volontà di cambiamento da parte di tanti cittadini. Non possiamo
permettere che le nuove generazioni percepiscano l’assenza dello Stato e
delle istituzioni in questi territori. Abbiamo il dovere di promuovere il
bello come modello di vita, di rendere quotidiani i principi di Puglisi e
di investire sulle nuove generazioni.”
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del
territorio e di promozione della legalità, nel solco dell’eredità morale e
spirituale lasciata da Padre Pino Puglisi.
