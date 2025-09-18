[Comune Palermo] Approvazione piano triennale delle opere pubbliche – Dichiarazione consiglieri gruppo “Lavoriamo per Palermo”

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 «L’approvazione avvenuta oggi del piano triennale rappresenta l’ennesima
dimostrazione plastica di buona amministrazione della giunta Lagalla. Per
il terzo anno consecutivo, contrariamente a quanto avvenuto in passato, il
piano è stato riallineato all’annualità corrente e pertanto la città potrà
usufruire di opere strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo. Come
già avvenuto per l’annualità 2023 e 2024 più della metà delle opere
presenti nell’elenco annuale hanno visto la luce e pertanto guardiamo con
l’ottimismo della ragione anche a tutte le opere inserite nell’elenco del
2025 che non rappresenta più un “libro dei sogni” ma un atto di seria
programmazione delle opere strategiche per la nostra città: dal project
financing per gli impianti di illuminazione, agli accordi quadro per
proseguire i lavori di rifacimento di strade e marciapiedi passando per
innumerevoli interventi di realizzazione di opere strategiche nonché
riqualificazione, valorizzazione manutenzione e restauro di opere ed
impianti emerge il taglio di grande concretezza ed attenzione alle esigenze
del territorio dell’atto.
Va inoltre sottolineata la dinamicità dell’amministrazione attiva è
riuscita ancora una volta ad intercettare, oltre alle fonti di
finanziamento interne, anche le fonti extracomunali ed i finanziamenti
cogliendo ogni occasione utile di sviluppo armonizzandole in un piano che
con ogni probabilità potrà vedere delle modifiche nei mesi seguenti proprio
in relazione a nuove ed emergenti esigenze.
Un plauso va pertanto a tutta la Giunta, gli uffici ed ai colleghi
consiglieri che, approvando questo atto, consentono di sbloccare gli iter
amministrativi necessari e propedeutici alla realizzazione di queste
importanti opere per la città».
Lo dichiarano i consiglieri del gruppo “Lavoriamo per Palermo-Grande
Sicilia”, Dario Chinnici, Antonino Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio
Ferrandelli e Ottavio Zacco.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
