Close Menu
Trending
giovedì 18 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Approvazione piano triennale delle opere pubbliche – Dichiarazione consiglieri gruppo “Lavoriamo per Palermo”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 «L’approvazione avvenuta oggi del piano triennale rappresenta l’ennesima
dimostrazione plastica di buona amministrazione della giunta Lagalla. Per
il terzo anno consecutivo, contrariamente a quanto avvenuto in passato, il
piano è stato riallineato all’annualità corrente e pertanto la città potrà
usufruire di opere strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo. Come
già avvenuto per l’annualità 2023 e 2024 più della metà delle opere
presenti nell’elenco annuale hanno visto la luce e pertanto guardiamo con
l’ottimismo della ragione anche a tutte le opere inserite nell’elenco del
2025 che non rappresenta più un “libro dei sogni” ma un atto di seria
programmazione delle opere strategiche per la nostra città: dal project
financing per gli impianti di illuminazione, agli accordi quadro per
proseguire i lavori di rifacimento di strade e marciapiedi passando per
innumerevoli interventi di realizzazione di opere strategiche nonché
riqualificazione, valorizzazione manutenzione e restauro di opere ed
impianti emerge il taglio di grande concretezza ed attenzione alle esigenze
del territorio dell’atto.
Va inoltre sottolineata la dinamicità dell’amministrazione attiva è
riuscita ancora una volta ad intercettare, oltre alle fonti di
finanziamento interne, anche le fonti extracomunali ed i finanziamenti
cogliendo ogni occasione utile di sviluppo armonizzandole in un piano che
con ogni probabilità potrà vedere delle modifiche nei mesi seguenti proprio
in relazione a nuove ed emergenti esigenze.
Un plauso va pertanto a tutta la Giunta, gli uffici ed ai colleghi
consiglieri che, approvando questo atto, consentono di sbloccare gli iter
amministrativi necessari e propedeutici alla realizzazione di queste
importanti opere per la città».
Lo dichiarano i consiglieri del gruppo “Lavoriamo per Palermo-Grande
Sicilia”, Dario Chinnici, Antonino Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio
Ferrandelli e Ottavio Zacco.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl