[Comune Palermo] Approvazione piano triennale delle opere pubbliche – Dichiarazione consigliere Rini

(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 «L’approvazione in consiglio comunale del piano triennale delle opere
pubbliche permetterà all’intera città di Palermo di guardare al futuro con
certezze, ma anche di essere all’avanguardia.
Tra le opere approvate ci sono oltre 20 milioni per il restauro del Teatro
Massimo, un polmone culturale e sempre più simbolo della città.
Tra le opere che potranno finalmente vedere la luce c’è il completamento
delle linee del Tram, con parcheggi di interscambio, che permetteranno di
decongestionare il traffico in città, ma anche l’ampliamento del cimitero
dei Rotoli, dove i defunti potranno riposare in pace.
Approvati i lavori di restauro delle palestre scolastiche, che avranno un
nuovo volto, permettendo agli studenti di svolgere in serenità le ore di
educazione fisica, e anche dei Cantieri Culturali alla Zisa che saranno
sempre di più a disposizione dei cittadini.
Infine, voglio ringraziare l’amministrazione, il consiglio comunale e, in
particolare, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia guidato da Giuseppe
Milazzo che ha avuto un atteggiamento propositivo e ha dato un apporto
importante nella conduzione dei lavori dell’Aula, permettendo
l’approvazione del piano triennale».
Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Rini, presidente
della commissione Lavori Pubblici.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 «L’approvazione in consiglio comunale del piano triennale delle opere