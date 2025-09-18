(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 *Bonelli: “ Caro Tajani le parole non fermano le Bombe di Netanyahu,
l’Italia agisca con sanzioni contro Israele”*
«Il ministro Tajani parla di carneficina a Gaza, ma dico al ministro che le
parole non fermano le bombe che uccidono donne e bambini . Di fronte a un
governo criminale come quello di Netanyahu non servono appelli generici:
l’Italia deve interrompere immediatamente ogni collaborazione militare con
Israele, revocare gli accordi in vigore, richiamare l’ambasciatore italiano
da Tel Aviv e sostenere sanzioni economiche e politiche.
Continuare a rifornire di armi e garantire cooperazione militare mentre si
consumano massacri e trasferimenti forzati della popolazione palestinese
significa rendersi complici. Non si può parlare di pace e nel frattempo
mantenere rapporti con chi calpesta quotidianamente il diritto
internazionale e commette crimini contro l’umanità.
L’Italia deve scegliere da che parte stare: o dalla parte delle vittime e
del diritto internazionale, oppure dalla parte di chi bombarda, occupa e
annienta. È ora di smetterla con l’ipocrisia delle dichiarazioni di
principio e passare a decisioni politiche concrete.»
Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.
