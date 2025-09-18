(AGENPARL) – Thu 18 September 2025 AGENDA ASSESSORI, VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2025
Ore 11.00 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla VIII Biennale delle Spazio Pubblico (ex Mattatoio, largo G.B. Marzi)
Ore 12.00 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla conferenza stampa di presentazione della 40° stagione del Teatro Verde “Oltre la scena” (Campidoglio, Sala del Carroccio)
Ore 14.00 – L’Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli interviene all’evento di chiusura della Rome Future week 2025 “Mutazioni in corso – Attraverso il cambiamento” (Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47)
Ore 17.00 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene all’inaugurazione di “Riscarti – Festival Internazionale del Riciclo artistico” (La Vaccheria, via Giovanni L’Eltore 35)
