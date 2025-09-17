Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Piemonte

Un incontro sulle “Confessioni” di Santorre

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Un incontro sulle “Confessioni” di Santorre
Venerdì 19, al Museo, presentazione dell’edizione critica delle Confessioni 1815-1817
di Santa Rosa, a cura di Chiara Tavella
«Consegnare […] alla fine di ciascuna giornata il fedele racconto delle tue azioni, dei tuoi pensieri, […] trovare nel tuo cuore, nei tuoi ricordi le forze necessarie per mantenere le tue risoluzioni». Questo è ciò che Santorre di Santa Rosa si propone di fare, per più di vent’anni, nelle sue Confessioni. Sedici manoscritti in francese e cinque in italiano, nei quali il patriota piemontese racconta la sua vita quotidiana, le sue passioni, i suoi ideali e i suoi desideri.
Di questi diari, rimasti a lungo inediti e recentemente pubblicati dalle Edizioni dell’Orso di Alessandria per le cure di Chiara Tavella (Università di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici), si parlerà venerdì 19 settembre presso il Museo Civico-Gipsoteca di Savigliano, a partire dalle ore 17.30. Un viaggio alla scoperta del Santorre diarista, attraverso le pagine che meglio restituiscono il suo mondo interiore e il suo sguardo sulla cultura, sulla società e sugli eventi storici del suo tempo.
All’incontro – moderato da Silvia Olivero, responsabile del Museo Civico-Archivio Storico e Gestione Fondi Storici – interverranno la curatrice Chiara Tavella, Laura Nay, docente di Letteratura italiana del Dipartimento di Studi Umanistici e Pierangelo Gentile, docente di Storia Contemporanea del Dipartimento di Studi Storici dell’Ateneo torinese.
Ingresso libero.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl