mercoledì 17 Settembre 2025
MO, MONTARULI (FDI): INTERROGAZIONE SU PROFESSORE SOSPESO DA POLITECNICO

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 *MO, MONTARULI (FDI): INTERROGAZIONE SU PROFESSORE SOSPESO DA POLITECNICO*
“È inaccettabile che il Politecnico di Torino dia spazio a movimenti
estremisti che hanno giustificato l’assassinio di Charlie Kirk e, al tempo
stesso, licenzi senza appello un docente impedendogli di spiegarsi per una
frase estrapolata mentre la sua classe veniva assediata. Una
discriminazione grave in un’istituzione che dovrebbe favorire il dialogo.
Se la stessa logica fosse applicata a tutti, il corpo docente sarebbe
ridotto ingiustamente: il lavoro non può dipendere dalle idee personali.
Da un’università ci si aspetterebbe almeno il diritto di chiarire e
confrontarsi, non la persecuzione delle opinioni. L’atteggiamento
ideologico e frettoloso del rettore è più pericoloso delle parole
contestate, soprattutto dopo che il movimento “Cambiare rotta” ha scritto
“-1” davanti alla morte di Charlie Kirk: una posizione da isolare e
condannare, perché avalla persecuzione, odio politico e persino attentati.
Siamo davanti a una degenerazione aberrante che la comunità accademica e la
società devono fermare con sdegno e che sarà oggetto di una interrogazione
parlamentare”.
Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei
deputati, Augusta montaruli.
Roma, 17 settembre 2025

