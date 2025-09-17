INVITO STAMPA ALIS E ITA AIRWAYS – Lunedì 22.9 ore 11.30 | Sede ITA Airways, Fiumicino (RM)

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 INVITO STAMPA
ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile e ITA Airways
hanno il piacere di invitarLa alla
Cerimonia di firma dell’adesione di ITA Airways ad ALIS con l’avvio della partnership strategica tra le due realtà.
📅 Lunedì 22 settembre 2025
🕦 Ore 11:30
📍 Sede ITA Airways – Via Alberto Nassetti, 2 – Fiumicino (RM)
Interverranno:
Guido Grimaldi, Presidente ALIS
Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways.
A partire dalle ore 11 è inoltre previsto un welcome coffee di accoglienza.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
