Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

INVITO STAMPA ALIS E ITA AIRWAYS – Lunedì 22.9 ore 11.30 | Sede ITA Airways, Fiumicino (RM)

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 INVITO STAMPA
ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile e ITA Airways
hanno il piacere di invitarLa alla
Cerimonia di firma dell’adesione di ITA Airways ad ALIS con l’avvio della partnership strategica tra le due realtà.
📅 Lunedì 22 settembre 2025
🕦 Ore 11:30
📍 Sede ITA Airways – Via Alberto Nassetti, 2 – Fiumicino (RM)
Interverranno:
Guido Grimaldi, Presidente ALIS
Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways.
A partire dalle ore 11 è inoltre previsto un welcome coffee di accoglienza.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
[Logo ALIS]
Press
ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile
Via Rasella, 157 – 00187 Roma
http://www.alis.it
Follow us on:
ALIS Channel | ALIS Magazine | ALIS App
[Facebook]
[Instagram]
[LinkedIn]
[YouTube]
[Spotify]

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl