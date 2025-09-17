(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Gentili redazioni,
*Bevagna ospita il Campionato italiano individuale di tiro con l’arco*
*Immersi nel verde del Camping Pian di Boccio, circa 280 arcieri si
sfideranno per il titolo tricolore. L’edizione organizzata dagli Arcatores
de Mevania sarà all’insegna della sostenibilità ambientale*
Un fine settimana all’insegna del tiro con l’arco. È quello che attende
Bevagna, che ospiterà l’undicesimo Campionato italiano individuale di tiro
con l’arco, competizione sotto l’egida della Fidasc organizzata dalla
storica associazione locale Arcatores de Mevania. Campo di gara sarà
proprio la “casa” degli arcieri bevanati, ovvero il Camping Pian di Boccio,
location immersa nella natura. “Bevagna è un po’ il fulcro nazionale di
questa disciplina sportiva – commenta Annarita Falsacappa, primo cittadino
del borgo umbro -. Questo grazie anche alla ricerca storica fatta
attraverso le Gaite che, nei decenni, ha permesso al tiro con l’arco non
solo di diventare una competizione presente all’interno della rievocazione
storica, ma anche di formare sempre più appassionati locali, nonché una
vera e propria cultura a riguardo: gli Arcatores de Mevania ne sono una
testimonianza a livello nazionale e internazionale”. Quella che si svolgerà
il prossimo fine settimana (19-21 settembre) sarà la quarta edizione
organizzata a Bevagna. Si inizia venerdì 19 settembre con le iscrizioni e
la consegna del materiale agli arcieri. Sabato 20 e domenica 21 settembre
le gare, che culmineranno con le premiazioni in piazza Filippo Silvestri. A
partecipare circa 280 arcieri, che rappresenteranno 50 società provenienti
da tutta Italia. “Nel giro di 20 ore – commenta Marco Calandri, presidente
degli Arcatores de Mevania – abbiamo colmato le iscrizioni. Il lavoro di
organizzazione è partito da qualche mese, ma siamo felici e contenti di ciò
che stiamo facendo”. Le gare si svolgeranno nel bosco e saranno due i campi
allestiti per svolgere lo sport in mezzo alla natura. “Come associazione –
prosegue Calandri – abbiamo deciso di puntare anche alla sostenibilità
ambientale. Ai partecipanti verrà fornita una borraccia che si potrà
riempire attraverso un distributore d’acqua, eliminando la plastica: è un
ricordo che gli atleti si potranno portare via. L’altra iniziativa è quella
di aver tolto gli zainetti in plastica, sostituiti da delle shopper in
tela”. Visto l’arrivo di numerosi atleti e dei loro accompagnatori, per
l’occasione il Mercato delle Gaite aprirà i battenti del Circuito dei
mestieri medievali. Per Tiziana Crocioni, vicepresidente Fidasc, “la
manifestazione porterà moltissime persone a Bevagna e alla scoperta
dell’Umbria, all’insegna dello sport, che rappresenta una potentissima
medicina sociale soprattutto al giorno d’oggi”. “Presenti al Campionato
italiano individuale di tiro con l’arco – sottolinea Leonardo Mazzaferri,
commissario tecnico della Nazionale italiana – parteciperanno gli atleti
più forti del panorama. Per il nostro movimento è un orgoglio, anche in
considerazione dei risultati eccezionali che l’Italia ha ottenuto
nell’ultimo Europeo”.
