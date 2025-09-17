AGENDA CAMERA DI MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE

AULA
📌 Seduta fiume ddl costituzionale separazione carriere
📌15 Question time con i Ministri: Ciriani, Calderoli, Zangrillo e Roccella
EVENTI
📌 Ore 11 – Sala della Regina – ART – Autorità di regolazione dei trasporti – Presentazione della relazione annuale. Partecipa la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca – Diretta webtv
📌 Ore 15.30 – Sala del Refettorio – Giubileo 2025: Roma e Fiumicino tra Reti TEN-T e navigabilità e del Tevere”. Partecipa il segretario di presidenza, Roberto Traversi. – Diretta webtv
COMMISSIONI
📌8 Vigilanza Rai_Votazione parere nomina Presidente Consiglio d’amministrazione Rai
📌 8.30_Transizione demografica_Audizione di Marco Esposito, giornalista
📌 8.45_InsularitàAudizione del Direttore generale del Consorzio per le autostrade siciliane, (C.A.S.), Calogero Franco Fazio. 📌 13.30_Attività produttive_Audizioni di esperti sulla toelettatura degli animali di affezione 📌 14_Esteri_Audizioni su attuazione Piano Mattei (Stefano Gatti, Direttore Generale Cooperazione allo Sviluppo MAECI e Massimo Riccardo, Inviato speciale del Ministro degli Affari esteri per il Piano Mattei) 📌 14 Attività produttive_Audizioni su possibile chiusura del posto di teleconduzione di Terni (CGIL, CISL, UIL e UGL)
📌 14_Femminicidio_Audizione sulla violenza di genere online (Procuratore Aggiunto Roma, Giuseppe Cascini)
📌 14 o termine lavori del mattino delle Aule di Camera e Senato_Insularità_Audizione Assessore infrastrutture e mobilità Regione Siciliana, Alessandro Aricò
📌 14.30_Periferie_Audizione di Marco Rossi Doria, presidente impresa sociale Con i Bambini
📌 15_Bilancio_Audizioni su svantaggi derivanti dall’insularità (Centro studi Guglielmo Tagliacarne; Istituto Bruno Leoni; Isabel Vera Santiago, presidente di EURINSULA)
CONFERENZA STAMPA
📌 10 – Francesco Saverio Romano. Relazione annuale dell’autorità di regolazione dei trasporti
📌 11.30 – Augusta Montaruli. L’animazione negli ospedali pediatrici a supporto dei bambini. Incontro con associazione NIDA
📌 13 – Giulio Centemero. La crescita degli Startup Studio e Venture Builder
📌 14.30 – Anna Ascani. Premio “Italian Political Awards”
📌 16 – Attilio Pierro. Presentazione rivista OggiScuola
📌 17.30 – Fabio Porta. Pietra Quadrangolare