martedì 16 Settembre 2025
Siderurgia, Potenti (Lega): Bene impegno Governo su Piombino

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

“Questa mattina ho partecipato al fianco del sindaco Francesco Ferrari al tavolo istituzionale presso il Mimit relativo alla situazione dei lavoratori della Liberty Magona di Piombino dominata da una forte preoccupazione per il ritardo nel pagamento degli stupendi. Il CEO di Liberty Steel ha confermato che i pagamenti arriveranno il 25 di questo mese, ma resta comunque il pensiero per i mesi successivi. La buona notizia è che sembrerebbero esserci trattative per la vendita definitiva da parte dell’azienda. Il lungo processo di transizione sembra lasciar intravedere finalmente una luce in fondo al tunnel. La seconda parte dell’incontro è stata dedicata ad un aggiornamento sulla vertenza JSW in merito alla quale da parte del gruppo indiano sono state dette fin troppe parole non corrispondenti ai fatti. Ringraziamo il Governo per l’accelerazione sul caso e in generale per l’impegno dimostrato su Piombino”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro VIII Commissione.

