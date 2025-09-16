PROSSIMO KINOAPERITIV, VENERDI’ 19 SETTEMBRE, ORE 20:00. PROIEZIONE “CHITROVKA, IL SEGNO DEI QUATTRO”, CORSI E VIAGGI.

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Istituto di Cultura e Lingua Russa Newsletter
Cari lettori,
vi inviamo tutte le iniziative culturali in programma, tra cui corsi, viaggi e consigli di lettura.
CORSI
CORSI DI RUSSO ONLINE PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI, IN PARTENZA il 28 FEBBRAIO
Il nostro Istituto ha aperto le preiscrizioni ai Corsi di russo di gruppo 2025 online per principianti, in partenza il 28 febbraio. Tutti i nostri corsi sono tenuti da docenti madrelingua russa esperti, specializzati nell’insegnamento della lingua russa agli italiani. Maggiori informazioni
CORSO ONLINE DI LETTERATURA RUSSA: “GUERRA E PACE”, IN PARTENZA IL 18 MARZO
Sei appassionato di letteratura e desideri esplorare le profondità di uno dei capolavori più influenti di tutti i tempi? Il nostro corso online su Lev Tolstoj e il suo leggendario romanzo “Guerra e Pace” è l’occasione perfetta per te.Il corso si prefigge di raccontare lo scrittore Lev Tolstoj e il suo tempo e di analizzare il suo romanzo Guerra e pace da diverse angolature. Maggiori informazioni
VIAGGI
LA VIA DELLA SETA, DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2025
Uzbekistan: Immergetevi nella magia della Via della Seta, esplorando antiche città come Samarcanda e Bukhara, ricche di cultura e tradizioni. Programma di viaggio e costi
ALLA SCOPERTA DEL CAUCASO, DAL 22 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2025
Armenia e Georgia: Un viaggio tra le montagne del Caucaso, dove potrete scoprire paesaggi mozzafiato, antichi monasteri e una gastronomia unica che vi lascerà senza fiato. Programma di viaggio e costi
MOSCA E SAN PIETROBURGO DALL’8 AL 16 AGOSTO
Russia: Un’avventura che vi porterà a visitare le bellezze di Mosca e San Pietroburgo, per un’esperienza indimenticabile all’interno del più grande paese del mondo.. Programma di viaggio e costi
CONSIGLI DI LETTURA
Se siete appassionati di storia russa, non potete perdervi il saggio “Russia, storia di un impero euroasiatico” del prof. Aldo Ferrari, edito da Mondadori. Questo volume offre una ricostruzione accurata e appassionante della storia russa ed esamina gli elementi che ne hanno forgiato l’identità.
Istituto di Cultura e Lingua Russa, Via Tuscolana 599 – 00175 Roma
© Tutti i diritti riservati.
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus Avast.
http://www.avast.com
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Istituto di Cultura e Lingua Russa Newsletter