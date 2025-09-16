(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Governo. Piccolotti (AVS): Meloni strumentalizza la tragedia negli Usa.
Accuse basate sul nulla. Basta sceneggiate, serve serietà
Da giorni, dopo l’assassinio intollerabile e inaccettabile di Kirk negli
Stati Uniti, Giorgia Meloni non fa altro che ribadire che la sinistra
sarebbe la casa dei violenti, dei fiancheggiatori dei violenti, di coloro
che non sono capaci di condannare la violenza e di coloro che costruiscono
un clima d’odio che metterebbe in pericolo addirittura la sicurezza degli
esponenti della destra.
Lo afferma in un reel su Instagram Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi
Sinistra.
Lo dice basandosi sul nulla – prosegue la deputata rossoverde – perché non
c’è nessuna dichiarazione di nessun esponente politico dei partiti
dell’opposizione che possa anche lontanamente far pensare a qualcosa del
genere. E lo dice in maniera del tutto strumentale, perché solo poche
settimane fa, il 14 giugno, quando un antiabortista ha ucciso la senatrice
democratica Melissa Hortman e suo marito, Giorgia Meloni non ha detto una
parola.
Ecco, allora facciamola finita con le sceneggiate. Se vogliamo discutere di
violenza politica, noi siamo qui e siamo disponibili, ma – conclude
Piccolotti – solamente se alla base c’è un po’ di serietà.
