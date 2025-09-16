Close Menu
Trending
martedì 16 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Governo. Piccolotti (AVS): Meloni strumentalizza la tragedia negli Usa. Accuse basate sul nulla. Basta sceneggiate, serve serietà

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Governo. Piccolotti (AVS): Meloni strumentalizza la tragedia negli Usa.
Accuse basate sul nulla. Basta sceneggiate, serve serietà
Da giorni, dopo l’assassinio intollerabile e inaccettabile di Kirk negli
Stati Uniti, Giorgia Meloni non fa altro che ribadire che la sinistra
sarebbe la casa dei violenti, dei fiancheggiatori dei violenti, di coloro
che non sono capaci di condannare la violenza e di coloro che costruiscono
un clima d’odio che metterebbe in pericolo addirittura la sicurezza degli
esponenti della destra.
Lo afferma in un reel su Instagram Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi
Sinistra.
Lo dice basandosi sul nulla – prosegue la deputata rossoverde – perché non
c’è nessuna dichiarazione di nessun esponente politico dei partiti
dell’opposizione che possa anche lontanamente far pensare a qualcosa del
genere. E lo dice in maniera del tutto strumentale, perché solo poche
settimane fa, il 14 giugno, quando un antiabortista ha ucciso la senatrice
democratica Melissa Hortman e suo marito, Giorgia Meloni non ha detto una
parola.
Ecco, allora facciamola finita con le sceneggiate. Se vogliamo discutere di
violenza politica, noi siamo qui e siamo disponibili, ma – conclude
Piccolotti – solamente se alla base c’è un po’ di serietà.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma 16 settembre 2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl