COMUNICATO STAMPA RICEVUTO IN MUNICIPIO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

RICEVUTO IN MUNICIPIO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE
Questa mattina il Sindaco e Presidente della Provincia Maurizio Rasero ha ricevuto il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio accompagnato dall’Assessore Regionale Marco Gabusi.
Rasero, nel corso dell’incontro, si è confrontato con Cirio e Gabusi sulle principali tematiche del nostro territorio inerenti sia il Comune che la Provincia.
Il Primo Cittadino ha ringraziato il Presidente e l’Assessore per la consueta disponibilità e collaborazione: è infatti importante che gli Enti agiscano in totale sinergia nell’interesse dei cittadini.
Nella foto: Rasero con Cirio e Gabusi
Asti, 16 settembre 2025
