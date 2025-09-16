Close Menu
Emilia Romagna

Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Modena, 16 settembre 2025
Comunicato stampa
Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale
52 anni, era specializzato in chirurgia vascolare e dal 2007 lavorava nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena
L’Azienda USL di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale di Chirurgia vascolare, che dal 2007 svolgeva con grande professionalità e dedizione la propria attività nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena, offrendo inoltre la sua consulenza ai reparti ospedalieri e ai Pronto Soccorso.
Il dottor Rametta, 52 anni, era un professionista molto preparato, apprezzato per le sue competenze e la disponibilità, stimato sia dai colleghi che dai pazienti che hanno potuto beneficiare della sua attenzione e della sua umanità.
Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della Direzione generale, dei colleghi e di tutta la comunità professionale dell’Azienda USL di Modena.

