martedì 16 Settembre 2025
Albano (FdI): “Spread ai minimi da 15 anni e azzerato il differenziale con la Francia: Italia più solida con il Governo Meloni”

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

Roma, 16 settembre 2025 – “I dati confermano che le scelte di politica
economica del Governo Meloni stanno stanno restituendo risultati storici e
di grande rilievo per la credibilità dell’Italia”. Lo dichiara in una nota
il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e deputato di
Fratelli d’Italia, Lucia Albano.
“Lo spread continua il suo percorso di riduzione: nella giornata di ieri è
sceso a 78 punti base, toccando il livello più basso degli ultimi quindici
anni”.
“Un ulteriore segnale di rilievo – continua – arriva dal confronto tra i
titoli di Stato italiani e quelli francesi: lo spread tra i Btp e gli Oat
sulla stessa durata (decennale) si è azzerato. Un risultato che riflette,
da un lato, le difficoltà legate alla situazione di instabilità politica in
Francia, ma che soprattutto sottolinea i progressi conseguiti dall’Italia
nella gestione rigorosa e responsabile dei conti pubblici sotto la guida
del Governo Meloni”.
“I Btp si confermano solidi e appetibili agli occhi degli investitori,
sostenuti da una crescente fiducia nei fondamentali economici della
Nazione. Altra conferma, infatti, arriva dalle recenti aste del Tesoro a 7
e 30 anni, che hanno registrato una domanda straordinaria, a testimonianza
dell’interesse elevato per il debito italiano a lungo termine”.
“Se in passato l’Italia veniva talvolta annoverata tra i cosiddetti “Pigs”,
oggi si presenta come un modello di stabilità e affidabilità all’interno
dell’Eurozona”, conclude.
*On. Lucia Albano*
*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*
*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*

