martedì 16 Settembre 2025
Friuli Venezia Giulia

(ACON) ASSESTAMENTO. SPAGNOLO (LEGA): OK A BANDO PER CORI PARROCCHIALI

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 (ACON) Trieste, 16 set – “Grazie a un mio emendamento in fase
di Assestamento sono stati destinati 200mila euro ai cori
parrocchiali per l’acquisto di divise; un contributo concedibile
nel limite minimo di 500 euro e massimo di 10mila euro a ciascun
coro beneficiario del Friuli Venezia Giulia”.
Cos?, in una nota, il consigliere regionale Maddalena Spagnolo
(Lega) in seguito “all’approvazione della delibera di Giunta che
prevede la concessione di contributi per l’acquisto di divise per
i cori operanti prevalentemente presso parrocchie, riservati a
soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano tra i propri
fini statutari l’attivit? corale”.
“Il bando – prosegue Spagnolo – fa riferimento alla legge
regionale numero 12 del 6 agosto 2025. Le spese ammissibili sono
quelle sostenute per l’acquisto di divise per i componenti del
coro sostenute fra il 1? ottobre 2025 e il 31 marzo 2026. Le
domande andranno presentate tramite il sistema Iol (Istanze
online) dal 1? al 30 ottobre 2025 e saranno valutate con
procedimento a sportello”.
“I cori parrocchiali rappresentano fonti di aggregazione centrali
per le nostre comunit?: garantiscono opportunit? di svago e
crescita per persone di tutte le et? oltre ad accompagnare la
comunit? nei momenti importanti e significativi. Cerchiamo di
essere attenti e vicini a questo settore che rafforza il senso di
appartenenza al territorio e tiene unite le persone con lavoro e
impegno eccezionali e tanto apprezzati”, conclude la nota.
ACON/COM/mv
161220 SET 25

