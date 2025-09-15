Close Menu
TS 15/9/2025 DOMANI, MARTEDÌ 16 SETTEMBRE ALLE ORE 18 NELLO SPAZIO FORUM DI LETS INCONTRO CON LO SCRITTORE SLOVENO, DRAGO JANKAR PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO "L'ALLIEVO DI JOYCE RITORNA A CASA"

TS 15/9/2025
DOMANI, MARTEDÌ 16 SETTEMBRE ALLE ORE 18 NELLO SPAZIO
FORUM DI LETS INCONTRO CON LO SCRITTORE SLOVENO, DRAGO
JANKAR PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO “L’ALLIEVO DI JOYCE
RITORNA A CASA”
Martedì 16 settembre alle 18 al Museo della letteratura LETS di Trieste (Piazza
Hortis 4) lo scrittore sloveno Drago Jankar converserà con la giornalista Poljanka
Dolhar e con il responsabile di LETS Riccardo Cepach.
Sarà presente anche la traduttrice Veronika Brecelj.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
L’incontro “L’allievo di Joyce ritorna a casa” è organizzato da Museo LETS, dallo
Slovenski klub e dal Forum Tomizza e rientra tra gli eventi introduttivi di Slofest il
festival degli Sloveni in Italia in programma in Piazza della Borsa tra il 18 e il 20
settembre.
Drago Jančar (1948) è uno degli scrittori sloveni contemporanei più acclamati e
quello più tradotto. Le sue opere teatrali sono state messe in scena non solo in
Slovenia e in Jugoslavia, ma anche in Austria, Italia, Ungheria, Bulgaria, negli Stati
Uniti e altrove. I suoi romanzi e le raccolte di racconti brevi hanno ricevuto i più
importanti premi sloveni, tra cui quattro premi Kresnik per il miglior romanzo
sloveno dell’anno e il Premio Prešeren, e inoltre vari riconoscimenti internazionali.
Al centro delle opere di Drago Jančar ci sono le questioni esistenziali dell’uomo,
spesso dominato dai meccanismi ingovernabili e imponderabili della storia. I temi
storici fanno da cornice al trattamento esistenzialista dei destini individuali,
schiacciati negli ingranaggi della società.
È questo il caso anche della novella L’allievo di Joyce, uscita nel 2025 in una
ristampa trilingue (in sloveno, italiano, croato) a cura dello Slovenski klub e del
Forum Tomizza. Jančar ci racconta una Trieste d’inizio Novecento, dove il triestino
sloveno Boris Furlan prende lezioni di inglese da uno scrittore semisconosciuto che
risponde al nome di James Joyce.
