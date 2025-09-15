Close Menu
Trending
lunedì 15 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

TORINO, APPENDINO (M5S): “PRONTI A DIALOGO SE PROGETTO NUOVO E DISCONTINUITÀ CON LORUSSO”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 TORINO, APPENDINO (M5S): “PRONTI A DIALOGO SE PROGETTO NUOVO E DISCONTINUITÀ CON LORUSSO”
“Per me il testardamente unitari non ha alcun significato, credo nel testardamente coerenti nel tentare di costruire un progetto alternativo a queste destre con politiche chiare e identitarie. A Torino per me oggi è possibile costruire un percorso insieme, non è facile perché le differenze tra noi sono ancora radicate ma un dialogo può partire. Ma l’obiettivo per me a Torino non può essere solo battere le destre, perchè a Torino è facile. L’obiettivo deve essere rispondere ai bisogni dei tanti cittadini che si sentono ancora abbandonati: di chi vive in un quartiere di periferia e si sente di serie B, degli operai di Stellantis e dell’indotto che si sentono abbandonati, di chi percepiva il reddito di cittadinanza e oggi non ha più nulla, di chi aspetta la casa da anni. Serve un progetto con interpreti nuovi che sappia parlare a quella grande fetta di questa città che non si sente rappresentata e che anche alle scorse amministrative non è andata a votare. Il solco sta nella discontinuità: non posso essere io la protagonista di questo percorso come non può esserlo l’attuale Sindaco. Non è una questione personale: serve discontinuità con un sistema che il Sindaco Lorusso rappresenta, al di là del giudizio che si possa avere sul suo operato.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo da ospite alla Festa dell’Unità di Torino

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl