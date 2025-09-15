Close Menu
OMICIDIO DI STATO: STANGATA RECORD PER IL MINISTERO DELLA SALUTE, STUDIO LEGALE CAMPANO OTTIENE RISARCIMENTO DA UN MILIONE E MEZZO DI EURO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 OMICIDIO DI STATO: STANGATA RECORD PER IL MINISTERO DELLA SALUTE, STUDIO
LEGALE CAMPANO OTTIENE RISARCIMENTO DA UN MILIONE E MEZZO DI EURO*
*Grazie agli avvocati dello Studio Associati Maior arriva il risarcimento
dopo oltre mezzo secolo di battaglie legali con altri studi*
I legali dello Studio Associato Maior dichiarano: “È stata accertata la
responsabilità del Ministero della Salute per la morte di una donna
fiorentina, a seguito di emotrasfusioni infette. Anche in questo caso il
giudizio di primo grado era stato negativo, ma la Corte d’Appello ha
ribaltato la decisione”.
Con sentenza dell’8 settembre 2025, la Corte d’Appello di Firenze ha
infatti riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute nella
morte di una donna fiorentina ma con origini napoletane, condannando il
Ministero al pagamento di un milione e mezzo di euro a titolo di
risarcimento danni in favore dei familiari. La somma comprende anche gli
interessi maturati per il ritardo nel pagamento. Il caso riguarda
trasfusioni di emoderivati infetti ricevute dalla signora tra il 1978 e il
1980, che le causarono l’infezione da epatite C (HCV) e il successivo
decesso nel luglio 2018. La Corte ha riconosciuto il nesso causale tra le
trasfusioni e la morte, ribaltando così la precedente decisione di primo
grado che aveva escluso la responsabilità ministeriale.
Prima di questa storica sentenza, ogni tentativo di ottenere giustizia era
fallito: oltre 50 anni di battaglie legali e stragiudiziali con esito
negativo, tra cui due domande amministrative respinte dal Ministero e due

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl