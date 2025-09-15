(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 *Invito conferenza stampa*
*Unframed, verso una nuova realtà*
*Presentazione della mostra di arte digitale*
*Mercoledì 17 settembre ore 12*
Bastione del Parlascio, Largo del Parlascio, Pisa
*Saranno presenti, tra gli altri:*
–
*Paolo Pesciatini*, assessore al turismo del Comune di Pisa
–
*Elisa Debernardi*, presidente associazione Pisa Estovestest
–
*Claudio Francesconi*, curatore della mostra
–
*Raffaele Zortea*, responsabile comunicazione ed eventi Mura di Pisa
–
*Marco Favale*, responsabile comunicazione Acsi
–
*Roberta Lazzeretti*, vicepresidente Opera Primaziale
–
*Alessandro Tosi*, direttore del Museo della Grafica
–
*Fabrizio Grossi*
*Raffaele Zortea*
