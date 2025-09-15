(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Conferenza stampa
Livorno in tavola per l’Unesco: la Terrazza Mascagni ospita il “Pranzo della Domenica”, trasmesso in diretta su Rai Uno il 21 settembre all’interno della trasmissione Domenica In
Martedì 16 settembre alle ore 10.30
Sala Cerimonie – Palazzo Comunale
Livorno, 15 settembre 2025 – Si terrà domani, martedì 16 settembre, alle ore 10.30 nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Il pranzo della Domenica – Italiani a Tavola”, promossa a livello nazionale da Anci con l’obiettivo di sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO promossa da Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e dal Ministero della Cultura.
Il “Pranzo della Domenica” sarà trasmesso in diretta su Rai 1 il giorno 21 settembre all’interno della trasmissione “Domenica In”.
L’evento, a Livorno, è stato organizzato da Fondazione Lem per il Comune di Livorno con il supporto di Toscana Promozione Turistica.
I relatori saranno il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, il coordinatore della Fondazione Lem Adriano Tramonti e in collegamento il conduttore televisivo Carlo Conti.
