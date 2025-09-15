Cambi di riferimento del 15-09-2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Comunicato Stampa
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE
CAMBI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL
15/09/2025
RILEVATI SECONDO LE PROCEDURE STABILITE NELL’AMBITO
DEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI
Dollaro USA
1,1766
173,38
Lev bulgaro
1,9558
Corona ceca
24,327
Corona danese
7,4646
Lira sterlina
0,8641
Fiorino ungherese
389,93
Zloty polacco
4,2505
Nuovo leu romeno
5,062
Corona svedese
10,9115
Franco svizzero
0,9353
Corona islandese
143,2
Corona norvegese
11,5565
Rublo russo
Lira turca
48,5585
Dollaro australiano
1,7659
Real brasiliano
6,2769
Dollaro canadese
1,6262
Yuan cinese
8,3795
Dollaro di Hong Kong
9,1524
Rupia indonesiana
19318,24
Shekel israeliano
3,932
Rupia indiana
103,7145
Won sudcoreano
1633,1
Peso messicano
21,6677
Ringgit malese
4,9476
Dollaro neozelandese
1,9723
Peso filippino
67,272
Dollaro di Singapore
1,5069
Baht tailandese
37,486
Rand sudafricano
20,3814
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
Divisione Relazioni con i media – Banca d’Italia
