Banca d’Italia – BTP Indicizzati + BTP Italia 15.9.2025 – Comunicati stampa

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Comunicato Stampa
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE
Roma, 15 settembre 2025
Con riferimento ai Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione italiana (BTP Italia) dotati di cedola
con inizio godimento 14 marzo 2025 e scadenza 14 settembre 2025, la Banca d’Italia comunica l’ammontare
degli interessi cedolari lordi e degli importi relativi alla rivalutazione del capitale.
Gli interessi e la rivalutazione del capitale sono riferiti al “taglio” minimo di 1.000 euro.
Descrizione
Codice Titolo
Importo interessi Importo rivalutazione
lordi
del capitale
I predetti importi sono calcolati sulla base del valore del “Coefficiente di indicizzazione” riferito al giorno
14 settembre 2025.
Divisione Relazioni con i media – Banca d’Italia
(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Comunicato Stampa