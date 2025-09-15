(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Comunicato stampa n. 9.006
Avvio dell’anno scolastico, tour del sindaco in diversi istituti cittadini
Benevento, 15 settembre 2025 – Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino hanno recato stamane i saluti istituzionali, in occasione del primo suono della campanella nella stagione scolastica 2025-2026, in diversi istituti e plessi scolastici cittadini: Giovanni Pascoli, Pacevecchia, Cretarossa, Sant’Angelo a Sasso, Pezzapiana, San Giuseppe Moscati, San Vito e San Modesto.
E’ stato osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dei conflitti in corso nel mondo, poi il sindaco Mastella ha ricordato “l’importanza dell’apprendimento e delle evoluzioni didattiche che sono tanto più opportune quanto più indirizzano verso libri che uniscono densità culturale e ricreativa”. Ha poi rammentato le opere svolte e quelle in corso di svolgimento “per mettere in sicurezza le strutture scolastiche, in una città dove il rischio sismico è purtroppo molto elevato”.
