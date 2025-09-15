Aun 15 sett. 025 (Pag 3)

Close Menu
Umbria

15 sett. 025

Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 *Acqua da Montedoglio, pronti i risultati del report sul filtraggio.
Meloni: base scientifica solida per avviare le nuove fasi per l’immissione
al Trasimeno *
(aun) – Perugia, 15 settembre 2025 – “Il monitoraggio condotto nei mesi di
luglio e agosto 2025 sul sistema pilota di filtrazione installato a Tuoro,
presso l’impianto di potabilizzazione delle acque provenienti dall’invaso
di Montedoglio, ci dice che la strada è giusta: andiamo avanti cosicché una
volta progettato, realizzato e installato il sistema di filtraggio, l’acqua
potrà arrivare finalmente al Trasimeno”. È quanto dichiara l’assessore
regionale con delega ai Laghi, Simona Meloni, che comunica i risultati del
lavoro svolto dall’Università degli Studi di Perugia in questi mesi.
“L’attività, articolata in più sessioni di campionamento – ricorda
l’assessore – ha permesso di raccogliere dati preziosi per valutare
l’efficacia del sistema di filtraggio e la qualità delle acque provenienti
da Montedoglio. Le analisi – come emerge dal report che ci è stato
consegnato lunedì ed elaborato dagli esperti e tecnici del Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia – hanno
evidenziato la buona capacità del sistema di filtraggio che è di mitigare
gli effetti delle acque in ingresso al Trasimeno”.
“Lavoriamo ogni giorno per portare acqua al Trasimeno impegnandoci
allo stesso tempo per garantire la compatibilità tra i due sistemi idrici,
per questo continueremo a monitorare costantemente le acque – continua
l’assessore Simona Meloni -. I dati raccolti a Tuoro rappresentano una base
scientifica solida per le prossime fasi che porteranno all’immissione
dell’acqua di Montedoglio. In particolare per la progettazione e la
realizzazione dell’impianto di filtrazione posizionato a Fosso Paganico
(Castiglione del Lago). Per questo entro la fine di settembre avremo un
altro incontro con il commissario straordinario Nicola Dell’Acqua con il
quale definiremo il cronoprogramma dei prossimi interventi”.

