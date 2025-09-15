(ARC) Foreste: Zannier, nuova sede Legno Servizi a Tolmezzo vicina a imprese

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 Tolmezzo, 15 set – “Inaugurare la nuova sede di Legno Servizi a
Tolmezzo, nel cuore della montagna friulana, significa portare le
attivit? di supporto e servizio l? dove le imprese operano
quotidianamente. Il cluster del sistema foresta-legno svolge un
ruolo fondamentale di coordinamento e Legno Servizi offre un
sostegno concreto alle aziende aderenti”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Risorse
agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier intervenendo
stasera all’inaugurazione della nuova sede del Cluster forestale
Fvg a Tolmezzo celebrando al contempo il trentesimo anniversario
di Legno Servizi, azienda che opera al fianco delle foreste della
regione promuovendo una gestione forestale responsabile e
valorizzando il legno locale come risorsa rinnovabile,
sostenibile e strategica per il territorio. La cerimonia ha
segnato il ritorno di Legno Servizi nel cuore della montagna
friulana.
“Il nostro patrimonio forestale regionale ? cresciuto in modo
significativo, sia in termini di superficie sia di volume
legnoso: una risorsa che va gestita in maniera sostenibile. Non
gestire le foreste significherebbe esporci a rischi; al
contrario, una corretta gestione richiede operatori preparati,
formati e supportati” ha evidenziato Zannier.
L’assessore ha voluto sottolineare come “accanto al lavoro a
favore delle imprese, stiamo sviluppando iniziative per far
conoscere a cittadini e comunit? cosa significhi davvero il
sistema foresta-legno, dall’uso a cascata del legno alla funzione
di custodia del carbonio. Dopo l’esperienza avviata a Udine,
porteremo questi spazi di confronto anche in altre citt? del
Friuli Venezia Giulia”.
“Il futuro dell’economia del legno nella nostra regione – ha
aggiunto Zannier – ha prospettive importanti: non ci troviamo
nelle condizioni di sovrasfruttamento che si riscontrano altrove
in Europa, anzi abbiamo margini di miglioramento e di incremento
delle utilizzazioni, sempre nel rispetto della gestione forestale
sostenibile. L’obiettivo ? valorizzare il legno in circuiti
virtuosi, che garantiscano prodotti durevoli e quindi anche lo
stoccaggio di CO2 nel tempo. Il sogno, che dobbiamo trasformare
in realt?, ? sostituire progressivamente alcuni prodotti di uso
quotidiano di origine sintetica con prodotti lignei, offrendo
cos? un servizio prezioso non solo alle imprese e al territorio,
ma anche all’ambiente”.
L’assessore, prima del taglio del nastro, ha preso parte anche ad
una tavola rotonda dedicata al futuro delle foreste, moderata
dallo scrittore e dottore forestale Luigi Torreggiani,
giornalista di Sherwood, alla quale sono intervenuti Mirco
Cigliani, presidente di Legno Servizi-Cluster Forestale Fvg, la
presidente del Cluster nazionale Italia Foresta Legno, Alessandra
Stefani e Carlo Piemonte, direttore del Cluster nazionale Italia
foresta legno e del Cluster Legno Arredo Fvg.
