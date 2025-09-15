Close Menu
Trending
lunedì 15 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

AGENDA SINDACO MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 AGENDA SINDACO MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025
LA COMUNITA’ ENERGETICA LE VELE COMPIE UN ANNO
Ore 12 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla tavola rotonda “Un anno di Cer Le Vele. Dalla teoria alla pratica” (Campidoglio, sala del Carroccio).
STRADA FACENDO, LA CITTA’ CHE CAMBIA
Ore 13 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri introduce la presentazione degli eventi nei Municipi per raccontare la città che cambia (Campidoglio, Sala del Carroccio).
INAUGURAZIONE MUSEO SCUOLA ROMANA
Ore 18 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione del Museo della Scuola Romana – Sguardi sulla città, a conclusione del progetto di riallestimento (Musei di Villa Torlonia, Casino Nobile – via Nomentana 70).
NUOVO SCALONE PER I 90 ANNI DELLA SAPIENZA
Ore 19 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione del restauro dello scalone monumentale della Sapienza Università di Roma in occasione del novantesimo anniversario dalla realizzazione della nuova città universitaria nel 1935 (Sapienza Università di Roma, Palazzo del Rettorato, Sala Senato).

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl