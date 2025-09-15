(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 AGENDA SINDACO MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025
LA COMUNITA’ ENERGETICA LE VELE COMPIE UN ANNO
Ore 12 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla tavola rotonda “Un anno di Cer Le Vele. Dalla teoria alla pratica” (Campidoglio, sala del Carroccio).
STRADA FACENDO, LA CITTA’ CHE CAMBIA
Ore 13 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri introduce la presentazione degli eventi nei Municipi per raccontare la città che cambia (Campidoglio, Sala del Carroccio).
INAUGURAZIONE MUSEO SCUOLA ROMANA
Ore 18 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione del Museo della Scuola Romana – Sguardi sulla città, a conclusione del progetto di riallestimento (Musei di Villa Torlonia, Casino Nobile – via Nomentana 70).
NUOVO SCALONE PER I 90 ANNI DELLA SAPIENZA
Ore 19 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione del restauro dello scalone monumentale della Sapienza Università di Roma in occasione del novantesimo anniversario dalla realizzazione della nuova città universitaria nel 1935 (Sapienza Università di Roma, Palazzo del Rettorato, Sala Senato).
(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 AGENDA SINDACO MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025