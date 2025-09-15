Close Menu
AGENDA ASSESSORI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 2025

Ore 10 – L’assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli parteciperà, nell’ambito della Rome Future Week 2025, all’evento: “Hackathon Roma 5g: La città dei supereroi” (piazza del Popolo, lato via del Babuino)
Ore 11.30 – L’assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli parteciperà alla conferenza stampa promossa da Fondazione Giulia Cecchettin e Differenza Donna per l’apertura del nuovo Centro Antiviolenza “Appia Annia Regilla” presso l’Associazione della Stampa Estera (Palazzo Grazioli, via del Plebiscito 102).
Ore 14.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interverrà all’evento “Lo zoo delle startup: tra zebre e unicorni – Cultura, creatività e innovazione sociale” presso il Bioparco (Sala dei Lecci – Viale del giardino zoologico).
Ore 17 – L’assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli parteciperà all’evento “Imprese che cambiano: storie di imprenditrici in trasformazione” nell’ambito della Rome Future Week 2025, presso la Rinascente Roma Tritone (Via del Tritone, 61).
Ore 18 – L’assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all’Attrazione Investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli parteciperà all’evento “Mutazioni coraggiose verso la parità di genere: Voci e Visioni tra le Generazioni” nell’ambito della Rome Future Week 2025, presso la Sala Quaroni del Palazzo Uffici (Eur Spa – Via Ciro il Grande 16).

