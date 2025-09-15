(ACON) INFORMAZIONE. GRUPPO PAT-CIV: CONDANNA AD AGGRESSIONE GIORNALISTA RAI

(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 (ACON) Trieste, 15 set – Il presidente del Patto per
l’Autonomia-Civica Fvg in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo,
a nome del Gruppo consiliare condanna l’aggressione a Maurizio
Mervar, giornalista della Tgr Friuli Venezia Giulia, subita nel
corso della manifestazione davanti allo stabilimento Leonardo di
Ronchi dei Legionari.
“Esprimiamo solidariet? a Mervar e condanniamo ogni forma di
violenza nei confronti degli operatori e delle operatrici
dell’informazione – afferma Moretuzzo in una nota -, impegnati a
garantire il diritto delle cittadine e dei cittadini
all’informazione e alla verit?. Quanto accaduto ci fa riflettere
anche sulla necessit? di non esasperare i toni del dibattito
pubblico, bens? di promuovere un clima di rispetto, correttezza e
misura, fondamentale per la democrazia”.
ACON/COM/rcm
151605 SET 25
(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 (ACON) Trieste, 15 set – Il presidente del Patto per