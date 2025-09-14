(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 COMUNE DI PIACENZA
Piacenza, 13 settembre 2025
Oggetto: Primo giorno di scuola, la sindaca Tarasconi e gli assessori incontrano
gli alunni
Lunedì 15 settembre, in occasione del primo giorno di scuola, la sindaca Katia
Tarasconi e l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati faranno visita agli alunni
della primaria Taverna insieme all’assessore regionale Massimo Fabi, che
nell’occasione farà il punto sul progetto emiliano-romagnolo “Scuole che promuovono
salute” insieme al dottor Giorgio Chiaranda, direttore dell’Unità operativa Medicina
dello Sport e Promozione della Salute dell’Azienda Usl di Piacenza.
Nel corso della mattinata, tutti i componenti della Giunta comunale porteranno il
saluto dell’Amministrazione nei diversi plessi della città, dalle scuole dell’infanzia alle
primarie dei diversi circoli, sino alle secondarie di 1° grado e il centro di formazione
Tutor.
