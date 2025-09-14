domani il Capo della Polizia all’Università di Udine

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 SICUREZZA INFORMATICA, PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Lunedì 15 settembre, alle 10, a Palazzo Antonini Maseri
Interverrà il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, direttore
del Dipartimento della pubblica sicurezza
Udine, 14 settembre 2025 – Protocollo d’intesa sulla sicurezza cibernetica tra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e l’Università di Udine.
Il protocollo sarà firmato domani, lunedì 15 settembre, alle 10, nel Salone d’onore di Palazzo Antonini Maseri (via Gemona 5, Udine), sede del rettorato.
Interverranno il capo della Polizia di Stato e direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, prefetto Vittorio Pisani; il rettore Roberto Pinton e il referente scientifico della collaborazione per l’Ateneo friulano, Gian Luca Foresti.
———————————————-
Relazioni esterne
via Palladio 8
33100 Udine, Italia
http://www.uniud.it
Ultime notizie su QuiUniud
[cid:77b53b7e-b316-470c-aa98-a80436fa5344]
HR Excellence in Research
ISO 9001: Quality System Certification
(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 SICUREZZA INFORMATICA, PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA