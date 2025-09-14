(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Bonelli: ‘Meloni irresponsabile, avvelena il clima politico.La violenza è
nemica della democrazia’
«Quelle di Giorgia Meloni, pronunciate in un videomessaggio durante la
kermesse di Vox, sono parole irresponsabili che incitano all’odio. Mai ci
saremmo aspettati che la Presidente del Consiglio, la massima autorità di
governo del nostro Paese potesse pronunciare parole che di fatto sono un
via libera alla costruzione di un clima di odio. Sono veramente sconcertato
da questo intervento e dall’assenza di responsabilità da parte della
Presidente del Consiglio in un momento così delicato.
Le minacce che ricevono le opposizioni non contano nulla ? Dov’erano
Giorgia Meloni e la destra italiana quando lo scorso giugno furono
assassinati la deputata democratica Hortman e suo marito da un’estremista
di destra e antiabortista?come mai non ha avviato allora una campagna di
questo genere? Perché incita e punta il dito contro le opposizioni come
responsabili di questo clima di violenza?Mente sapendo di mentire.
Si sta assumendo la responsabilità di costruìre un clima di odio le cui
conseguenze potrebbero essere gravi per il nostro
Paese “
Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde,
commentando le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un
videomessaggio alla kermesse di Vox.
