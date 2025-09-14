(ARC) Cori: Anzil, bando da 200mila euro per nuove divise

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Udine, 14 set – “Valorizzare il lavoro dei cori che animano le
nostre comunit? significa preservare una tradizione che tiene
unite le persone e rafforza il senso di appartenenza. Le divise
non sono un semplice dettaglio estetico: rappresentano identit?,
spirito corale e impegno condiviso”.
Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia
con delega allo Sport e alla Cultura, Mario Anzil, ha commentato
l’approvazione della delibera che prevede la concessione di
contributi per l’acquisto di divise per i cori operanti
prevalentemente presso parrocchie, riservati a soggetti privati
senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari
l’attivit? corale.
Il contributo ? pari al 100% della spesa, con un importo compreso
tra 500 e 10.000 euro, e potr? essere erogato anche in unica
soluzione anticipata.
Le domande andranno presentate tramite il sistema IOL (Istanze On
Line) dal 1? al 30 ottobre 2025 e saranno valutate con
procedimento a sportello.
Lo stanziamento complessivo ammonta a 200 mila euro, con
erogazione dei contributi prevista entro il 30 dicembre 2025.
