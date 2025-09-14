(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2025
UN ANNO DI LAVORO PER GLI ANIMALI
Ore 10 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione della Relazione “Un anno di lavoro per gli animali” (Aula Giulio Cesare, Campidoglio).
AL VIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
Ore 11.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla Festa dell’Accoglienza in occasione dell’inizio dell’anno scolastico presso la scuola dell’Infanzia “La Gabbianella al Porto” (via Domenico Baffigo 165, Ostia Lido Ponente).
LE PRIME 55 PIAZZE WI-FI DI ROMA
Ore 18 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione delle prime 55 piazze Wi-Fi di Roma nell’ambito della terza edizione di Rome Future Week 2025 (piazza del Popolo – lato via del Babuino).
