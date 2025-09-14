Close Menu
Trending
domenica 14 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2025

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2025
UN ANNO DI LAVORO PER GLI ANIMALI
Ore 10 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione della Relazione “Un anno di lavoro per gli animali” (Aula Giulio Cesare, Campidoglio).
AL VIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
Ore 11.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla Festa dell’Accoglienza in occasione dell’inizio dell’anno scolastico presso la scuola dell’Infanzia “La Gabbianella al Porto” (via Domenico Baffigo 165, Ostia Lido Ponente).
LE PRIME 55 PIAZZE WI-FI DI ROMA
Ore 18 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione delle prime 55 piazze Wi-Fi di Roma nell’ambito della terza edizione di Rome Future Week 2025 (piazza del Popolo – lato via del Babuino).

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl