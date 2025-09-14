Close Menu
AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDI 15 SETTEMBRE – CAMERA DEI DEPUTATI

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

AULA
📌 Ore 15 Discussioni generali
•⁠ ⁠Istituzione giornata S. Francesco D’Assisi
•⁠ ⁠Mozione settore cinema

COMMISSIONI
📌 16_Affari costituzionali_ Separazione carriere magistrati, seguito esame in seconda lettura Camera

EVENTI
📌 Ore 10 – Sala del Mappamondo Convegno – “Povertà educativa e formazione del capitale umano”. Associazione futuri probabili
📌 Ore 10 – Sala del Refettorio – Convegno “Diplomazia delle città. Il ruolo strategico delle città italiane nelle relazioni internazionali”. On. Quartapelle.
📌Ore 11 – Sala della Regina – Cerimonia di apertura 10° corso-concorso di formazione dirigenziale SNA. Partecipa il segretario di presidenza, Giovanni Donzelli – Diretta webtv

CONFERENZA STAMPA
📌13 – Carmen Di Lauro. Dalla Ricerca alla Cura: verso le nuove frontiere longevity delle terapie anti-senescenza
📌14.30 – Alberto Bagnai. Presentazione dell’VIII edizione del Premio Di Donato
📌16 – Christian Di Sanzo Boa Sorte. Storie di emigranti italiani a Jequié
📌17.30 – Simone Billi. Presentazione di Made in Italy Experience a Bruxelles.

