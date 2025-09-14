(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Imola, 14 settembre 2025
ACI: GLI ANNI MAGICI DEL MOTORSPORT ALL’HISTORIC MINARDI DAY
ACI Storico Festival torna all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a Imola
“Anche quest’anno ACI Storico si conferma a fianco di Giancarlo Minardi e della famiglia per l’organizzazione di questi due giorni meravigliosi pieni di storia e passione – ha dichiarato Geronimo La Russa, presidente eletto dell’Automobile Club d’Italia – intervenendo all’Historic Minardi Day, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a Imola. Auto eccezionali che possono essere ammirate da tutti gli appassionati rivivendo gli anni magici del motorsport e ricordando le pagine più importanti scritte dallo sport italiano.
Giancarlo Minardi è stato ed è protagonista del mondo sportivo, continua, infatti, a far battere il cuore non solo agli italiani, ma anche e soprattutto agli appassionati in tutto il mondo. In primis grazie alla sua scuderia ed oggi con il grande contributo che riserva al mondo ACI, in qualità di presidente dell’Automobile Club Ravenna. Siamo felicissimi di sostenerlo, perché come tanti altri, crediamo nelle sue iniziative.
