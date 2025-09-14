Acerbo (Prc): Ignobile attacco di FdI al sindaco di Capaci

Il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo ha espresso solidarietà al sindaco di Capaci Puccio.
“Non conosco il sindaco di Capaci Pietro Puccio ma mi associo a quanto ha scritto su Facebook.
Il governo Meloni è complice del genocidio a Gaza e l’attacco di Arianna Meloni a attiviste/i della Global Sumud Flotilla è infame.
Se la famiglia Meloni non vuole essere definita fascista tolga la fiamma dal neofascismo dal simbolo del partito e si dichiari antifascista. Se il governo non vuole essere accusato di complicità con il genocidio riconosca lo Stato di Palestina e rompa le relazioni militari e economiche con Israele. Arianna Meloni dovrebbe vergognarsi di aver attaccato cittadine/i che mettono a rischio la propria vita per rompere l’assedio di Gaza mentre il governo guidato da sua sorella e il suo partito sono stretti alleati del serial killer Netanyahu.”