(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Tv, Sbardella (FdI): Oscurata notizia giornalista La7 che inneggia a Br
“Trovo particolarmente grave che sia stata oscurata la vicenda del giornalista di La7 che in stato di alterazione aveva inneggiato alle Brigate Rosse minacciando di sparare alle Forze dell’Ordine e a quanti erano intervenuti per soccorrerlo. Questo non tanto per il fatto che fosse in stato di evidente alterazione, il che sarebbe già di per sè argomento serio visto che lo poneva nella condizione di non poter guidare, quanto piuttosto per le pesanti affermazioni. Si tratta di una questione centrale e il fatto che la sinistra, i media e la stessa La7 abbiano fatto calare una cappa di silenzio è gravissimo. Questa è la conferma dell’omertà della sinistra verso chi inneggia o giustifica la violenza. Come Odifreddi che ritiene che non è grave uccidere un sostenitore Maga; o come Formigli che non ha dedicato un minuto al grave assassinio di Kirk. Questi sono ennesimi ed ulteriori esempi di un silenzio volto a spalleggiare il clima di odio e di violenza, che porta a non condannare il terrorismo e chi spara. È possibile che nessun giornalista abbia qualcosa da dire? Che la stessa La7 non abbia ritenuto di intervenire riguardo un suo giornalista che inneggia alle BR? Tutto normale? Non è successo nulla? Come era quella storia che quando un giornalista ha una notizia deve darla? Forse quando riguarda la sinistra questa regola non vale?”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
