SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PER REFUSO

Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 I Like Parma XIV edizione

27 e 28 settembre 2025

Torna l’appuntamento dedicato al patrimonio culturale e alla storia della città: un weekend per conoscere e approfondire l’Oltretorrente.

L’ingresso agli appuntamenti è gratuito e libero fino ad esaurimento posti salvo dove diversamente indicato

PROGRAMMA 27 e 28 SETTEMBRE

Crociera dell’Ospedale Vecchio, Strada D’Azeglio 45Sabato dalle ore 15 alle 18Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Ingresso straordinario nel maestoso complesso architettonico monumento alla memoria sociale, civile e popolare di Parma.Per immaginare il suo futuro grazie al progetto Par.COSabato dalle 15 alle 17Guarda cos’abbiamo trovato. Storie dalla Crociera

Nel secondo Dopoguerra la Crociera dell’Ospedale Vecchio ha conservato per più di sessant’anni i documenti dell’Archivio di Stato di Parma, grazie ai quali è possibile scoprire e ricostruire le vicende di chi è vissuto prima di noi. Le archiviste apriranno insieme al pubblico 3 buste un po’ particolari, che nascondono, letteralmente, pezzi di vita e di parmigiane e parmigiani dei secoli passati.A cura dell’Archivio storico di Stato

Portici dell’Ospedale Vecchio, Strada D’AzeglioSabato dalle ore 15 alle 18Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Adriano e gli altri. Quattro minuti di amore per l’Oltretorrente.

Lo sguardo del giornalista scrittore di lungo corso Antonio Mascolo insieme alla musica appositamente composta del maestro Alessandro Nidi in un video di Stefano Vaja.

Le immagini sono parte di reportage (5000 fotografie) che ha tenuto sott’occhio il quartiere nell’arco di tre anni.

L’Adriano del titolo è lo storico barbiere di Via Bixio. Lui e tutti gli altri e altre hanno fatto grande e hanno amato questa piccola patria di qua dall’acqua.

Questo breve video è un assaggio della grande mostra fotografica che amplia il lavoro di Antonio Mascolo sull’Oltretorrente che sarà allestita a Colorno all’Aranciaia Museo Mupac fino al 25 novembre

Note in OltretorrenteA cura degli studenti del Liceo musicale A. Bertolucci

Monumento a Filippo Corridoni, Piazza Filippo CorridoniRacconto a cura degli studenti de I.T.E. Giambattista Bodoni

Note in Oltretorrente, a cura degli studenti del Liceo musicale A. Bertolucci(Racconto anche in lingua spagnola, francese e inglese)

Sabato dalle ore 15 alle 18Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Oratorio di Santa Maria delle Grazie, Via dei FarneseSabato dalle ore 15 alle 18Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Un percorso di illustrazione e approfondimento di lettura del luogo, nel quale gli alunni accompagneranno i visitatori ad osservare gli elementi pittorici e architettonici che caratterizzano l’edificio. Inoltre, un laboratorio di pittura all’aperto permetterà agli studenti di ridisegnare e reinterpretare gli affreschi custoditi all’interno, creando un dialogo vivo tra passato e presente, tra memoria storica e creatività contemporanea da mostrare al pubblico.A cura degli studenti del Liceo Artistico Paolo Toschi

Chiesa Santa Croce, Piazzale Santa Croce, 1

Sabato dalle ore 15 alle 18Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Racconto a cura degli studenti de I.T.E. Giambattista Bodoni

(Racconto anche in lingua spagnola, francese e inglese)

Chiesa di Ognissanti, Str. Nino Bixio, 113

Giardino ritrovato dell’ex-convento dei Cappuccini, Str. Nino Bixio

(Racconto anche in lingua inglese)

Il muro della Costituzione

San Giuseppe, B.go San Giuseppe 15 (esterno)

Racconto a cura degli studenti del Liceo Scientifico Guglielmo Marconi

Accompagnamento musicale alla Chiesa di Ognissanti a cura di Giovanna FornariSabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18Oratorio di Sant’Ilario, Strada Massimo D’Azeglio, 43Racconto a cura degli studenti de I.T.E. Giambattista Bodoni

Sabato dalle ore 15 alle 18Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

(Racconto anche in lingua spagnola, francese e inglese)

Museo Casa natale Toscanini, Borgo Rodolfo Tanzi,13Sabato e domenica dalle ore 10 alle 18 Sabato ore 10.30 ed ore 16.30 e domenica ore 16.30Visita guidata con accompagnamento musicaleIn collaborazione con Fondazione I Musici di Parma

Famijia Pramzana, Viale Vittoria, 6Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

VISITE GUIDATE

Visite tematiche gratuite condotte da guide turistiche professionali a cura dell’Assessorato alla Cultura e Turismo

Informazioni e Prenotazioni su App Parma Welcome

La Montmartre di Parma

Non solo la fatica del vivere, non solo problemi sociali: l’Oltretorrente è stato ed è luogo di artisti, creativi, tutto da scoprire. Quante sorprese in Oltretorrente! Il quartiere popolare per eccellenza è anche da secoli un territorio di esperimenti architettonici di altissimo livello, il luogo di nascita e di attività di pittori, letterati, musicisti e musicofili, professionisti e dilettanti: una fonte di ispirazione, uno stimolo potente alla creatività. Il nostro itinerario partirà dai capolavori ospitati in Santa Maria delle Grazie, e da uno sguardo, almeno in esterno, alle altre chiese fortemente volute dai duchi Farnese per riqualificare questa “altra Parma”, così complessa e indocile, ma comprenderà anche strade e piazzali, angoli e scorci che ci riportano alla vita di parmigiani più e meno celebri che hanno lasciato il segno, e non solo nella storia locale.

L’Oltretorrente FarnesianoPercorso dal Ponte Verdi a Borgo Tanzi (Casa Natale Toscanini sino a Oratorio di Santa Maria delle Grazie terminando con la Chiesa Francescana Santissima Annunziata)Le donne dell’OltretorrenteDal Giardino Ducale attraverso vicoli e piazze, sulle tracce delle donne che hanno fatto grande l’Oltretorrente

La Francigena in Oltretorrente: da Santa Croce al Ponte Romano, luoghi di devozione e ospitalitàIl percorso si sviluppa lungo l’antico tracciato urbano della via Francigena, facendo tappa presso i luoghi simbolo di ospitalità e di devozione risalenti all’epoca dei pellegrinaggi, ancora esistenti o attestati dalle fonti storicheDa San Giacomo ai Paolotti, sulle tracce di antichi ricoveri in OltretorrenteAlla scoperta delle antiche forme di assistenza pubblica in città

Orienteering alla scoperta del Parco Ducale

Visita guidata formato bambino per conoscere divertendosi la storia del giardino dei Duchi di Parma. Ad ogni bambino verrà fornita una mappa del parco, nella quale sono indicati dei punti numerati che raggiungeremo insieme. In ogni punto troveremo una bandierina, e andremo a popolare la mappa con le immagini di tutti i punti di interesse del parco.

L’Oltretorrente Farnesiano: a Porta Santa Croce, il Giardino e il Palazzo Ducale e le chiese “sponsorizzate” dai duchiUna porta, tre chiese, un ricercato giardino all’italiana e un palazzo famoso per la fontana ornata da 3000 fogli d’oro e un gran numero di statue.

BOX GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days)Camera San Paolo, Strada Macedonio Melloni, 3 Sabato dalle ore 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 18.30Ingresso gratuito con apertura straordinaria serale il sabato

Museo Casa natale Toscanini, Borgo Rodolfo Tanzi, 13Sabato e domenica dalle ore 10 alle 18 Sabato ore 10.30 ed ore 16.30, domenica ore 16.30Visita guidata con accompagnamento musicaleIn collaborazione con Fondazione I Musici di ParmaCasa del Suono, P.le Salvo D’Acquisto, 11Sabato e domenica dalle ore 10 alle 18Sabato ore 21ORBITALConcerto di musica elettronica spazializzataIn collaborazione con NeurodiveMuseo dell’Opera, P.le San Francesco, 1Sabato e domenica dalle ore 10 alle 18 Domenica ore 11Stanze sonoreConcerto per fortepiano a quattro manicon Laura Savigni e Matteo BogazziMusiche di Schubert, Beethoven, Kuhlau, Schumann

Castello dei Burattini, Strada Macedonio Melloni, 3Sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.30 Sabato ore 11, 12, 15, 16 e 17Visite guidate all’esposizione del Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari ed alla collezione di Ugo Zavanella, recentemente donata al Comune di Parma

AROUND I LIKE PARMA

BOX EVENTI

Sabato 27 settembre

Edicola E.QU.A., Piazza delle Barricate, ore 17

Passeggiata Migrantour in OltretorrenteRitrovo: Edicola E.QU.A. in Piazzale delle Barricate

Itinerari urbani interculturali

A cura di Migrantour Parma, Kwa Dunìa e CIAC in collaborazione con Artetìpi, Ester Corner e CSV Emilia

Trasformazioni dell’Oltretorrente nell’Ottocento:

Via della Salute e Barriera Bixio

Passeggiata per l’Oltretorrente alla scoperta delle tracce visibili della storia con lo storico Giancarlo Gonizzi.Dai quartieri medievali agli orti inframurali fino alle nuove visioni urbanistiche del XIX secolo.Dalla nascita di via della Salute al crepuscolo del Ducato e le sorti della Cassa di Risparmio legata al progetto della nuova strada.La nuova porta cittadina voluta per celebrare la gloria di Vittorio Emanuele e la scomparsa delle mura cittadine.Dotarsi di scarpe comode.

In caso di maltempo la visita verrà rinviata.

Max 35 partecipanti

Prenotazione obbligatoria su https://www.comune.parma.it/prenota/appBiblioteca Civica, Vicolo Santa Maria, 5Apertura dalle ore 9 alle 19Visite guidate ore 15 e 16 a cura dei bibliotecari Durata 1 h, prenotazione obbligatoria su https://www.comune.parma.it/prenota/appOre 16 “In viaggio nella città ducale” laboratorio per bambini (6-10 anni) a cura di Roberta Ferretti, Susanna Binacchi e Katia Guglielmi – Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su https://www.comune.parma.it/prenota/appPiazza delle Barricate,ore 19

QUANDO I FIORI AVRANNO TEMPO PER ME

Presentazione del libro di Sara GambazzaDialoga con l’autrice Antonio MascoloLetture di Resi Alberici

Piazza delle Barricate, ore 21

VIA NINO BIXIO

Spettacolo di Lucio Rossi

Via Nino Bixio è il luogo dove abbiamo vissuto, dove siamo cresciuti ed è qui che vogliamo restituire alla città la bellezza che abbiamo respirato. E lo facciamo attraverso due pilastri della sua identità: l’arte e la musica- Così racconta Lucio Rossi, la voce dello spettacolo che più di ogni altro ha chiamato a raccolta il popolo parmigiano e non, con centinaia di repliche e migliaia di spettatori. Accompagnato dal supporto musicale imprescindibile di Flaco Biondini alla chitarra, Alessandro Nidi al pianoforte, Stefano Nidi alle tastiere, Emanuele Nidi alla fisarmonica e Paolo Mozzoni alla batteria nella solita piccola grande orchestra, Lucio Rossi, tra storie di vita vissuta e le canzoni del grande Enzo Jannacci, riporta l’eco della vecchia Parma, la Parma dell’Oltretorrente, un vero e proprio paese, fatto di botteghe e di bar, di persone straordinarie e sentimenti tutti da scoprire.

Domenica 28 settembre

Piazzale Giovanni Inzani, ore 9.20 iscrizione gratuite e riscaldamento,

ore 10 partenza

Camminiamo con UISP

Alla scoperta dell’Oltretorrente con un gruppo di cammino che ti farà godere delle meraviglie del quartiere, facendo bene al tuo corpo e alla tua mente. A cura di UISP Parma in collaborazione con CSV Emilia

Biblioteca Civica, Vicolo Santa Maria, 5Apertura straordinaria dalle ore 10 alle 13Visite guidate ore 10,11, 12 a cura dei bibliotecari accompagnati da letture tratte dal libro “Il padrone dell’Ospedale Vecchio” con gli autori Antonella Iaschi, Beatrice Fontana e Fabrizio Fabretti Durata 1 h 30, prenotazione obbligatoria su https://www.comune.parma.it/prenota/appPiazza delle Barricate, ore 10.30

Spettacolo Ma da Bo?

Riassunto della storia di Parma

Ritrovo: Piazzale delle Barricate

Spettacolo gratuito rivolto a bambini e famiglie con l’artista cileno Pato Valderrama (in arte Torototela).

A cura di Migrantour Parma, Kwa Dunìa e CIAC in collaborazione con CSV Emilia

Giochi e multisport con UISP

AghemadanderFestival dei popoli in cammino: musica, cibi e incontri

ore 16 baby dance & game

ore 17:30 presentazione del libro di Espérance Hakuzwimana – Tra i bianchi di scuola

ore 19:00 apericena “Cibi dal mondo”

ore 20:00 concerto Tafel MusikA cura di Centro Interculturale di Parma, Cem Lira, CIAC, daMAT, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma e CSV Emiliain caso di maltempo gli eventi si terranno a daMAT Giovane Italia – Via Kennedy 7Cinema D’Azeglio, ore 21

STORIE DELL’OLTRETORRENTE

Proiezione speciale

Docuserie di Francesco Dradi nata da un’idea di Corrado Marvasi e di Andrea Painicol supporto del comitato promotore composto da Circolo Aquila Longhi, Corale Verdi, Famija Pramzana, circolo Toscanini e Gruppo Oltretorrente Baseball.

Un cinema che narra le vicende dello storico quartiere popolare, ribelle e solidaleRegia di Francesco Dradi e la produzione esecutiva di Chiara comunicazione Scrl Una riduzione speciale per I Like Parma con luoghi, personaggi e storiche epiche accadute “di là dall’acqua”.___________________________________________________________________

RADIO DUCHESSA seguirà la diretta di I Like Parma da OltreLabInfopoint Piazzale Corridoni – Oltretorrente 27 settembre ore 15-19

28 settembre ore 10 – 19