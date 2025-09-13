(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*RAMY, DE CORATO (FDI): «BENE CONDANNA GIUDICE. FINALMENTE PUNITE
ILLEGALITA’*».
Milano, 13 Settembre 2025 – «Finalmente il giudice per l’udienza
preliminare di Milano, Fabrizio Filice, ha fatto chiarezza sul caso Ramy,
che ha visto la condanna a due anni e otto mesi per Fares Bouzidi e ha
stabilito che l’inseguimento dei Carabinieri è stato “legale e doveroso”,
in quanto “espressione dell’adempimento di un dovere istituzionale”. Spero
e mi auguro vivamente che la vicenda non venga ritrattata e, soprattutto,
non ci siano altre ripercussioni e conseguenze per l’Arma dei Carabinieri a
cui fin dal primo momento ho rivolto la mia solidarietà e per la quale
nutro massima stima incondizionata senza se e senza ma».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
