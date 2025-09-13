(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 INVITO CONFERENZA STAMPA
AL COMUNE DI PESCARA
LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001
PER IL SETTORE GARE
(UFFICIO ASSOCIATO CON MONTESILVANO E SPOLTORE)
LUNEDI’ 15 SETTEMBRE – ORE 11
SALA GIUNTA COMUNE DI PESCARA
Il sindaco di Pescara Carlo Masci consegnerà lunedì 15 settembre, alle ore 11, nella Sala Giunta del Comune, la certificazione Iso 9001 rilasciata dalla società Quaser di Milano al settore Gare, che costituisce uno degli uffici già associati tra i Comune di Pescara, Montesilvano e Spoltore e che dal 2024 ha espletato 60 gare per un importo complessivo di oltre 54 milioni di euro, per i tre Comuni.
Riceverà la certificazione il dirigente del settore, Gabriella Pollio, che sarà affiancata dal personale dell’ufficio. Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare i sindaci di Montesilvano e Spoltore, Ottavio De Martinis e Chiara Trulli.
Pescara, 13 settembre 2025
