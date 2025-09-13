Close Menu
Trending
sabato 13 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

I portafogli si svuotano: quando le autorità si occuperanno dell’aumento dei prezzi in Srpska?

RedazioneBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

Il crescente aumento dei prezzi in Republika Srpska continua a pesare duramente sui cittadini, mentre le autorità annunciano nuovi incontri e tavoli di discussione. Il ministro del Commercio e del Turismo, Denis Šulić, ha comunicato che mercoledì 17 settembre il governo della RS incontrerà i rappresentanti delle principali catene di vendita al dettaglio in Serbia per verificare se gli aumenti dei prezzi siano giustificati.

Ma per i cittadini la misura è colma: le famiglie denunciano che i loro portafogli si svuotano senza riuscire a soddisfare i bisogni essenziali.

“È un disastro. Per la colazione mi servono almeno 10 KM. Il paté costa 2,50 KM, di cosa dovrei parlare di più?”, ha dichiarato Milica Š. di Banja Luka a Nezavisne novine.

I consumatori sottolineano che i rincari non riguardano solo i generi alimentari, ma anche abbigliamento, utenze e soprattutto gli affitti. A Banja Luka, infatti, trovare un appartamento sotto i 500 KM è quasi impossibile, una situazione che rischia di colpire duramente studenti e famiglie con redditi medio-bassi.

Secondo Murisa Marić, direttrice esecutiva dell’associazione dei cittadini DON Prijedor, il problema va oltre il paniere statistico dei consumi:

“Ogni mese ci sono nuovi aumenti e i salari non tengono il passo. I commercianti si vantano dei loro profitti, ma è chiaro che questi arrivano solo perché i cittadini ora pagano il doppio per gli stessi servizi.”

Marić ricorda anche che i prezzi del carburante sono scesi da tempo, ma i costi di beni e servizi continuano a salire, senza giustificazioni concrete. Allo stesso tempo, un maggior gettito IVA riempie le casse dello Stato, ma non porta benefici diretti ai consumatori.

Sulla reale volontà delle autorità di intervenire, Marić è scettica:

“Preoccuparsi non aiuterà un pensionato che vive con 321 KM o un lavoratore che deve spendere almeno 500 KM solo per i figli. Siamo già in ritardo con le misure di protezione dei cittadini. Abbassare i margini su dieci articoli non significa nulla, se non si interviene seriamente con controlli e strumenti adeguati.”

Mentre il governo promette di affrontare la questione con i rivenditori, i cittadini chiedono risposte immediate e azioni concrete per fermare la spirale dei prezzi, che rischia di aggravare ulteriormente la crisi sociale ed economica della Republika Srpska.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl