I portafogli si svuotano: quando le autorità si occuperanno dell’aumento dei prezzi in Srpska?

Il crescente aumento dei prezzi in Republika Srpska continua a pesare duramente sui cittadini, mentre le autorità annunciano nuovi incontri e tavoli di discussione. Il ministro del Commercio e del Turismo, Denis Šulić, ha comunicato che mercoledì 17 settembre il governo della RS incontrerà i rappresentanti delle principali catene di vendita al dettaglio in Serbia per verificare se gli aumenti dei prezzi siano giustificati.
Ma per i cittadini la misura è colma: le famiglie denunciano che i loro portafogli si svuotano senza riuscire a soddisfare i bisogni essenziali.
“È un disastro. Per la colazione mi servono almeno 10 KM. Il paté costa 2,50 KM, di cosa dovrei parlare di più?”, ha dichiarato Milica Š. di Banja Luka a Nezavisne novine.
I consumatori sottolineano che i rincari non riguardano solo i generi alimentari, ma anche abbigliamento, utenze e soprattutto gli affitti. A Banja Luka, infatti, trovare un appartamento sotto i 500 KM è quasi impossibile, una situazione che rischia di colpire duramente studenti e famiglie con redditi medio-bassi.
Secondo Murisa Marić, direttrice esecutiva dell’associazione dei cittadini DON Prijedor, il problema va oltre il paniere statistico dei consumi:
“Ogni mese ci sono nuovi aumenti e i salari non tengono il passo. I commercianti si vantano dei loro profitti, ma è chiaro che questi arrivano solo perché i cittadini ora pagano il doppio per gli stessi servizi.”
Marić ricorda anche che i prezzi del carburante sono scesi da tempo, ma i costi di beni e servizi continuano a salire, senza giustificazioni concrete. Allo stesso tempo, un maggior gettito IVA riempie le casse dello Stato, ma non porta benefici diretti ai consumatori.
Sulla reale volontà delle autorità di intervenire, Marić è scettica:
“Preoccuparsi non aiuterà un pensionato che vive con 321 KM o un lavoratore che deve spendere almeno 500 KM solo per i figli. Siamo già in ritardo con le misure di protezione dei cittadini. Abbassare i margini su dieci articoli non significa nulla, se non si interviene seriamente con controlli e strumenti adeguati.”
Mentre il governo promette di affrontare la questione con i rivenditori, i cittadini chiedono risposte immediate e azioni concrete per fermare la spirale dei prezzi, che rischia di aggravare ulteriormente la crisi sociale ed economica della Republika Srpska.